Bắt 2 cán bộ Ban kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng

Làm giả các giấy tờ, tài liệu nhằm hoàn chỉnh hồ sơ cho các lái xe, Nguyễn Tiến Kiên và Lý Văn Nguyên, đều là cán bộ, nhân viên của Trung tâm Quản lý cửa khẩu thuộc Ban quản lý kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng (Lạng Sơn) trục lợi hơn 400 triệu đồng.





Cơ quan an ninh điều tra Công an Lạng Sơn khám xét nơi ở của Lý Văn Nguyên - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 17-7, thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh này vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Tiến Kiên (41 tuổi) và Lý Văn Nguyên (37 tuổi, đều là cán bộ, nhân viên của Trung tâm Quản lý cửa khẩu thuộc Ban quản lý kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng, Lạng Sơn) để điều tra về hành vi làm giả và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức để trục lợi.



Trong quá trình điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện Nguyễn Tiến Kiên và Lý Văn Nguyên có hành vi lợi dụng quy định của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập đội lái xe chuyên trách tại khu vực cửa khẩu để làm giả các giấy tờ, tài liệu nhằm hoàn chỉnh hồ sơ cho các lái xe được tuyển vào đội lái xe chuyên trách tại cửa khẩu Tân Thanh để trục lợi. Cụ thể, trong tháng 3-2021, hai nghi phạm Kiên và Nguyên đã câu kết làm giả 10 giấy tờ nhằm hợp thức hóa hồ sơ cho 81 lái xe, chiếm hưởng số tiền hơn 400 triệu đồng.



Tiến hành khám xét nơi làm việc của hai nghi phạm, Cơ quan an ninh điều tra Công an Lạng Sơn phát hiện, thu giữ nhiều tài liệu, tang vật liên quan.



Theo Nguyễn Hưởng (NLĐO)