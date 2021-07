An Khê: Khởi tố 3 đối tượng hành hung phóng viên

(GLO)- Ngày 26-7, Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can gồm: Nguyễn Văn Xuân (SN 1973, trú tại phường An Tân, thị xã An Khê), Nguyễn Nhân Quyền (SN 1995), Nguyễn Thành Vương (SN 1991, cùng trú tại xã Cư An, huyện Đak Pơ) để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích. Hiện cả 3 đối tượng đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Như Báo Gia Lai điện tử đã đưa tin, phóng viên Phạm Trọng Nghị của Tạp chí Giao thông-Vận tải sau khi nhận được phản ánh của người dân sống dọc tuyến quốc lộ 19, đoạn qua huyện Tây Sơn (tỉnh Bình Định) và khu vực thị xã An Khê về việc xe chở cát có dấu hiệu quá khổ, quá tải lưu thông nhiều trên đường nên đi tìm hiểu. Từ đó, phóng viên này có bài viết đăng trên Tạp chí Giao thông-Vận tải điện tử.

Sáng 8-7, ông Phạm Trọng Nghị tiếp tục nhận phản ánh của người dân sống trên trục đường Hoàng Hoa Thám (thị xã An Khê) về việc xe tải vận chuyển cát có dấu hiệu quá tải vẫn diễn ra nên quay lại khu vực này để tác nghiệp. Đi trong xe, ngoài ông Nghị còn có thêm 3 người khác nhưng không liên quan đến hoạt động tác nghiệp. Lúc 11 giờ cùng ngày, khi đến thị xã An Khê, ông Nghị và những người đi cùng xe ghé vào quán cơm gà 81 đường Hoàng Hoa Thám (thị xã An Khê) ăn trưa. Trong lúc ăn, ông Nghị phát hiện có xe tải cỡ lớn chở cát đi qua nên sau đó điều khiển xe di chuyển dọc theo tuyến đường quay phim chụp ảnh.

Phóng viên Phạm Trọng Nghị kiểm tra thương tích sau khi bị hành hung. Ảnh: Lê Anh

Đến khoảng 12 giờ 30 phút, khi ông Nghị và 3 người đi cùng ngồi nghỉ tại quán nước mía trên đường Hoàng Hoa Thám (phường An Tân, thị xã An Khê) thì có 1 xe bán tải chạy tới rồi dừng trước quán. Sau đó, 3 đối tượng trên xuống xe, lao thẳng vào chỗ ông Nghị đang nằm võng chửi bới đồng thời lao vào hành hung ông Nghị và những người đi cùng. Sau khi bị hành hung, đánh đập ông Nghị đã đến Công an phường An Tân, thị xã An Khê trình báo nội dung vụ việc. Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường An Tân và Công an thị xã An Khê đã tiến hành điều tra. Qua đó, cơ quan Công an xác định nhóm người đã hành hung ông Nghị và những người đi cùng do ông Xuân cầm đầu.

Tại Cơ quan Điều tra, ông Xuân đã thừa nhận các hành vi của mình. Đồng thời, khai báo với Công an về việc đầu tháng 7-2021, có người lạ điện thoại cho ông tự xưng là nhà báo của Tạp chí Giao thông-Vận tải đang điều tra về hoạt động vận tải của Công ty TNHH một thành viên Thương mại dịch vụ Hiệp Anh Xuân. Người này yêu cầu ông Xuân đưa 200 triệu đồng để không đăng bài về việc xe chở cát của Công ty quá tải. Hiện thông tin này đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

LÊ ANH