Xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự với cán bộ bảo vệ để mất rừng

(GLO)- Chiều 25-6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) cho biết đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến vụ phá rừng tại lô 8, khoảnh 8, tiểu khu 137 và lô 21, khoảnh 3, tiểu khu 138 thuộc lâm phần do Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Lơ Ku quản lý.





Hiện trường vụ phá rừng. Ảnh: Văn Ngọc

Cụ thể, ngày 12-1-2021, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kbang tiếp nhận hồ sơ vụ án xảy ra tại lâm phần do Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Lơ Ku quản lý thuộc địa bàn xã Lơ Ku (huyện Kbang) theo quyết định khởi tố vụ án hình sự của Hạt Kiểm lâm huyện chuyển giao để điều tra về hành vi vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản.



Theo đó, khi tuần tra kiểm soát tại khu vực trên, lực lượng chức năng huyện Kbang phát hiện 22 cây gỗ bị khai thác trái phép với khối lượng 49,315 m3. Sau khi có kết quả điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện đã ra quyết định khởi tố 4 bị can về hành vi vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng gồm: Nguyễn Văn Xuân (SN 1995), Nguyễn Văn Tâm (SN 1997), Nguyễn Văn Đức (SN 1990), Lê Quang Sáu (SN 1995, cùng trú tại thị trấn Kbang). Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ 1 cưa xăng, 2 lam cưa xăng, 1 ba lan và 10 đoạn dây thừng để kéo gỗ.



Trong quá trình điều tra, Công an huyện Kbang còn phát hiện có dấu hiệu thiếu trách nhiệm, không làm hết nhiệm vụ được giao của cán bộ bảo vệ rừng nên đã khởi tố vụ án để xem xét, truy cứu trách nhiệm hình sự.



VĂN NGỌC