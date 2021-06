Vừa ra tù lại đi trộm cắp

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Sơn (SN 1993, trú tại xã Hbông, huyện Chư Sê) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.





Số phong lan mà Sơn đã trộm cắp. Ảnh: Công an cung cấp

Sơn có tiền án về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác trộm cắp mà có” khi mua phong lan của đối tượng khác trộm cắp được. Vừa chấp hành án xong trở về địa phương, ngày 11-6, Sơn tiếp tục lẻn vào nhà người dân ở thị trấn Chư Sê để trộm cắp 2 giỏ lan hoàng nhạn tháng 8 và 3 cây lan giả hạc, ước tính giá trị khoảng 3 triệu đồng. Nhận được tin báo của người dân, Công an huyện Chư Sê điều tra và xác định Sơn chính là thủ phạm.



Hiện Công an huyện Chư Sê đã thu giữ toàn bộ số phong lan trên để trả lại cho người dân bị mất trộm.



VĂN NGỌC