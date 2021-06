Trả thù cho anh rể, lãnh án 9 năm tù

(GLO)- Ngày 14-6, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tiến (SN 1996, trú tại phường Phù Đổng, TP. Pleiku) 9 năm tù về tội “Giết người”.





Theo hồ sơ, Tiến là em rể của anh Nguyễn Đức Huy (SN 1997, trú tại phường Phù Đổng, TP. Pleiku). Tối 13-11-2018, anh Huy bị anh Trương Trọng Tân (SN 1990; hàng xóm của anh Huy) tát 3 cái vào mặt làm chảy máu mũi và miệng vì cho rằng anh Huy thường xuyên rủ rê người cháu của mình chơi bời lêu lổng.

Quang cảnh phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Văn Ngọc



Bực tức vì bị đánh, anh Huy gọi cho Tiến và 1 thanh niên khác đến nhà của anh Tân nói chuyện phải trái. Tại đây, Trương Trọng Hưng (SN 1980; chú ruột của anh Tân) đã cầm 1 con dao rựa dài khoảng 60 cm trở sống dao đánh 1 cái trúng vào đỉnh đầu àm anh Huy bị rách da đầu chảy máu. Thấy anh rể bị đánh, Tiến liền chạy đến hàng rào gần đó lấy 1 cây gỗ tròn dài 1,32 m đánh 1 cái vào đầu Hưng khiến nạn nhân gục ngã xuống nền sân bất tỉnh.



Sau đó, Tiến tiếp tục dùng chân đá 3 cái vào người của Hưng rồi chở anh Huy đi bệnh viện cấp cứu. Hưng cũng được đưa đến Bệnh viện Đại học Y dược Hoàng Anh Gia Lai cấp cứu và chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) để điều trị, đến ngày 4-12-2018 thì xuất viện. Kết quả giám định thương tích, Hưng bị tổn hại 44% và anh Huy bị 2% sức khỏe.



Ban đầu, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tiến và Hưng về hành vi cố ý gây thương tích. Xét tính chất và mức độ của vụ án, đến tháng 8-2020, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku đã chuyển tội danh của Tiến sang hành vi giết người. Sau đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã quyết định tách vụ án về hành vi cố ý gây thương tích của Hưng để xử lý trong vụ án khác.



VĂN NGỌC