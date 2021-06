Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án Trương Châu Hữu Danh và nhóm "Báo Sạch"

VKSND TP Cần Thơ trả hồ sơ sang cơ quan điều tra cùng cấp, yêu cầu điều tra bổ sung, làm rõ hành vi của những người liên quan trong vụ án Trương Châu Hữu Danh và nhóm "Báo Sạch".



Ngày 16-6, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, VKSND TP Cần Thơ đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án liên quan đến bị can Trương Châu Hữu Danh (sinh năm 1982; ngụ Long An, nghề nghiệp phóng viên) sang cơ quan điều tra cùng cấp yêu cầu điều tra bổ sung và làm rõ hành vi của những người liên quan.



Vào tháng 5 vừa qua, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ đã chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Trương Châu Hữu Danh, Nguyễn Phước Trung Bảo (sinh năm 1982; ngụ Đà Nẵng, Phó Giám đốc Công ty TNHH TT FOCUS), Đoàn Kiên Giang (sinh năm 1985; ngụ Thanh Hoá, nghề nghiệp phóng viên) và Nguyễn Thanh Nhã (sinh năm 1980; Giám đốc Công ty TNHH TT FOCUS) cùng về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân".





4 bị can (từ trên xuống, từ trái qua): Nguyễn Thanh Nhã, Nguyễn Trung Bảo, Đoàn Kiên Giang, Trương Châu Hữu Danh. Ảnh: Công an Cần Thơ.





Theo kết luận, từ năm 2011, bị can Danh sử dụng tài khoản Facebook "Trương Châu Hữu Danh" với mục đích viết bài, đăng các đoạn clip để giải trí và phản biện xã hội.



Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ đã thu thập 31 bài viết liên quan đến TP Cần Thơ và 29 clip đăng công khai trên Facebook "Trương Châu Hữu Danh" gửi Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ tiến hành giám định. Những bài viết này thu hút hàng chục ngàn lượt like (thích) và bình luận, tương tác.



Kết quả giám định, 31 bài viết với 206 trang tài liệu có vi phạm Luật An ninh mạng và vi phạm Nghị định số 72/2013/NĐ-CP. Các nội dung trong nhiều bài viết nhằm tuyên truyền, chống phá, xuyên tạc, phỉ báng, nói xấu tổ chức Đảng và nhà nước; vu khống, xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của lãnh đạo Đảng, nhà nước, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội khác; phát tán thông tin gây hoang mang trong dư luận; vận động, xúi giục, lôi kéo người khác phạm tội, tụ tập đông người gây rối, chống người thi hành công vụ…



Qua điều tra, bị can Danh thừa nhận 31 bài viết liên quan đến Cần Thơ là sai sự thật.



Kết quả điều tra mở rộng, bị can Danh còn lập nhóm với Nguyễn Phước Trung Bảo, Nguyễn Thanh Nhã, Đoàn Kiên Giang cùng một số người khác tạo Fanpage "Báo Sạch", nhóm "Làm Báo Sạch" và kênh Youtube "BS Chanel" để viết, đăng tải nhiều bài viết, video clip và các chủ đề nóng được dự luận xã hội quan tâm. Trong đó, nổi bật như vụ án Hồ Duy Hải, vụ tranh chấp đất đai tại Đồng Tâm, hạn mặn miền Tây…



Theo đó, lực lượng công an đã trích xuất, lưu giữ được 47 bài viết trên Fanpage "Báo Sạch" và kênh Youtube "BS Chanel". Kết quả giám định các bài viết này đều vi phạm pháp luật theo quy định tại khoảng 4 Điều 20 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng. Về nội dung, những bài viết trên Fanpage và kênh Youtube nói trên vi phạm Luật Viễn thông và Luật An ninh mạng.



Quá trình điều tra, các bị can đều thừa nhận những bài viết đăng tải chưa kiểm chứng nên khi bài viết không đúng sự thật, đăng công khai trên mạng xã hội làm người đọc hiểu nhầm, tham gia bình luận tiêu cực, dẫn đến làm giảm niềm tin của người dân đối với Đảng, chính quyền…



Ngoài ra, Cơ quan An ninh điều tra còn phát hiện và thu giữ 9 văn bản có đóng dấu "Mật", 1 văn bản đóng dấu "Tối Mật" và 1 văn bản không đóng dấu "Mật" nhưng có nội dung ghi là "Tài liệu Mật". Khi khám xét nhà của bị can Danh, công an phát hiện thu giữ 4 tài liệu liên quan đến vụ án Hồ Duy Hải, trong đó có 3 tài liệu đóng dấu "Mật" và 1 tài liệu đóng dấu "Tối Mật"…



Hành vi trên của các bị can có dấu hiệu của tội "Cố ý làm lộ bí mật nhà nước"; tội "Chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy vật hoặc tài liệu bí mật nhà nước".



Tuy nhiên, do tính chất phức tạp của tội phạm và để đảm bảo kết thúc điều tra vụ án "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân" theo đúng thời hạn luật định nên Cơ quan An ninh điều tra tách hành vi này để tiếp tục xác minh, khởi tố điều tra, xử lý trong một vụ án khác.

Theo L.Khánh (NLĐO)