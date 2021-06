Tội phạm và tệ nạn ma túy diễn biến phức tạp

(GLO)- Thời gian qua, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh Gia Lai diễn biến rất phức tạp. Các lực lượng chức năng tập trung triển khai công tác đấu tranh phòng-chống loại hình tội phạm nguy hiểm này.

Theo đánh giá của Công an tỉnh Gia Lai, trong thời gian qua, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là hành vi vận chuyển, tàng trữ, mua bán ma túy từ các tỉnh phía Bắc, TP. Hồ Chí Minh, Kon Tum vào Gia Lai. Thủ đoạn hoạt động của tội phạm thông qua điện thoại, các trang mạng xã hội Zalo, Facebook để giao dịch hoặc ký gửi qua xe khách dưới hình thức vận chuyển hàng hóa. Việc đấu tranh với loại tội phạm này vô cùng phức tạp, nhất là số người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy có biểu hiện, dấu hiệu hoạt động phạm tội đan xen với tội phạm hình sự khác.

Theo số liệu điều tra, toàn tỉnh hiện có 1.490 đối tượng tại 133/220 xã, phường, thị trấn của 17 huyện, thị xã, thành phố liên quan đến ma túy (tăng 11 địa bàn, 526 đối tượng so với cuối năm 2015) gồm: 770 đối tượng nghiện; 324 đối tượng sử dụng; 270 đối tượng vừa nghiện, vừa tham gia tàng trữ, mua bán, vận chuyển ma túy; 126 đối tượng nghi vấn tàng trữ, mua bán, vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, độ tuổi của các đối tượng liên quan đến ma túy ngày càng được trẻ hóa: dưới 16 tuổi chiếm 0,33%; từ 16 đến dưới 18 tuổi chiếm 2,48%; từ 18 đến dưới 30 tuổi chiếm 58,38% và từ đủ 30 tuổi trở lên chiếm 38,79%.

Ngoài ra, tội phạm ma túy liên quan đến nữ giới cũng đang diễn biến phức tạp (chiếm 9,12%) và hành vi ngày càng liều lĩnh. Điển hình như vụ án Nguyễn Thị Diễm My (SN 1986, trú tại phường Hội Thương, TP. Pleiku) tàng trữ trái phép chất ma túy. Năm 2014, My bị kết án 2 năm 3 tháng tù về tội tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi chấp hành xong án phạt tù, ngày 27-12-2018, đối tượng tiếp tục bị tuyên phạt 36 tháng tù cùng về tội danh nhưng được hoãn thi hành án vì đang trong thời gian nuôi con nhỏ. Để trốn tránh việc chấp hành án phạt tù, đầu năm 2021, đối tượng tiếp tục sinh con nhưng vẫn không từ bỏ con đường phạm tội. Ngày 27-4, My bị bắt quả tang khi đang mua bán trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ là 15 gói ma túy đá với trọng lượng 25 gram (lúc này con của My vừa hơn 1 tháng tuổi) và trong thời gian được tại ngoại. Ngày 13-5, My lại tiếp tục bị bắt về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ là 6 gói ma túy đá, trọng lượng hơn 3,4 gram. Công an TP. Pleiku đang hoàn tất các thủ tục để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.