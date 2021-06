Thuê phòng trọ rồi "mở tiệc" ma túy

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đang tạm giữ hình sự đối tượng Dương Thị Thủy (SN 1998, trú tại thôn 5, xã An Phú, TP. Pleiku) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.





Các đối tượng tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Ảnh: Văn Ngọc

Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 2-6, lực lượng đấu tranh với tội phạm ma túy Công an TP. Pleiku phối hợp cùng Công an xã Biển Hồ tiến hành kiểm tra phòng số 2, nhà trọ tại 243 Tôn Đức Thắng, TP. Pleiku. Theo đó, lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang 5 đối tượng (1 nam và 4 nữ) đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường thu giữ 1 gói ni lông chứa chất bột màu trắng nghi là túy dạng khay, 1 đĩa sứ mà các đối tượng dùng để sử dụng ma túy và 1 thẻ ATM.

Tang vật được thu giữ trong phòng trọ của Thủy. Ảnh: Văn Ngọc



Bước đầu các đối tượng khai nhận, phòng trọ trên là do Thủy thuê. Tối 2-6, Thủy mua ma túy dạng khay của 1 đối tượng (chưa xác định danh tính) rồi rủ 4 người bạn về phòng mình sử dụng. Khi chưa sử dụng hết thì bị lực lượng Công an bắt giữ.



VĂN NGỌC