Tạm giữ đối tượng tàng trữ 6 gói ma túy đá

(GLO)- Sáng 7-6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Bá Hùng (SN 1995, trú tại phường Phù Đổng, TP. Pleiku) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.





Đối tượng Lê Bá Hùng. Ảnh: Văn Ngọc

Khoảng 16 giờ 10 phút ngày 5-6, tại trước số nhà 138 Nguyễn Lương Bằng (tổ 5, phường Hoa Lư, TP. Pleiku), tổ công tác của Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp cùng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy (Công an TP. Pleiku) bắt quả tang Hùng đang tàng trữ 6 gói ni lông bên trong chứa chất tinh thể màu trắng. Đối tượng khai nhận đây là ma túy đá mà Hùng mua của 1 đối tượng chưa xác định danh tính để sử dụng.



Tiến hành khám xét nơi ở của Hùng tại phòng trọ 131/24 đường Lê Duẩn,TP. Pleiku, lực lượng Công an còn thu giữ 1 khẩu súng dạng rulo, 2 viên đạn chì và một số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy đá. Được biết, đối tượng Hùng đã có 1 tiền án về tội “Cố ý gây thương tích”.



VĂN NGỌC