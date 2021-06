Tạm giam 9 bị can trong đường dây tín dụng đen với hơn 7000 khách vay

Công an Q.Hoàng Mai (Hà Nội) đang tạm giam 9 bị can trong đường dây cho vay nặng lãi lớn, hoạt động nhiều năm trên địa bàn.



Các tài liệu bị thu giữ trong vụ án - Ảnh Diệu Linh





Chiều 22.6, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an Q.Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam bị can trú trên địa bàn để làm rõ hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.



Theo tài liệu điều tra, đầu tháng 3, Công an Q.Hoàng Mai phát hiện một số người có nghi vấn hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn, do một thanh niên 29 tuổi trú P.Thịnh Liệt (Q.Hoàng Mai) cầm đầu.



Quá trình điều tra, ngày 8.4, Công an Q.Hoàng Mai kiểm tra hành chính 2 thanh niên tại khu vực bờ sông Sét (P.Thịnh Liệt) và phát hiện 5 giấy tờ vay nợ. Hai thanh niên này thừa nhận đang đi thẩm định để cho khách vay tiền.



Khám xét khẩn cấp nơi ở của 2 thanh niên, Công an Q.Hoàng Mai thu giữ nhiều tài liệu, giấy tờ liên quan đến việc cho vay nặng lãi.



Mở rộng điều tra, Công an Q.Hoàng Mai xác định 2 thanh niên này nằm trong ổ nhóm cho vay lãi nặng trên địa bàn. Ổ nhóm này hoạt động từ tháng 6.2017 đến nay dưới hình thức “bốc bát họ”. Nếu khách vay 10 triệu đồng, chỉ nhận được 8 triệu đồn, phải gánh lãi 5.000 đồng/triệu/ngày, tương dương 180%/năm.



Kẻ cầm đầu thuê một số “chân rết”, trả lương theo tháng và giao nhiệm vụ quản lý cửa hàng, nhập số liệu khách vay, xuất tiền cho khách, thẩm định khách, đáo nợ, thu hồi nợ xấu,...



Thời điểm bị phát hiện, ổ nhóm này đang cho 173 khách chủ yếu sinh sống ở Q.Hoàng Mai và các quận, huyện lân cận vay tiền.



Qua thống kê, nhóm này đã cho hơn 7.300 khách vay với tổng số tiền gần 21 tỉ đồng, thu lời bất chính gần 7 tỉ đồng.



Công an Q.Hoàng Mai đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội mở rộng vụ án, sớm đưa nhóm “tín dụng đen” này ra trước pháp luật.

Theo Trần Cường (TNO)