Say rượu chửi bới, đập phá đồ trong nhà, bị vợ đánh tử vong

Ngày 14-6, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Sầm Thị Hương (SN 1959, trú xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) về tội "Giết người".





Bị cáo Sầm Thị Hương tại phiên tòa. Ảnh: L. Kim



Theo cáo trạng, vào chiều tối 12-1, ông Lữ Văn P. (chồng bà Hương) có uống rượu với một số người. Sau khi đã uống rượu say, người đàn ông này ném bát đĩa, đập phá nồi niêu, đồ đạc trong nhà. Thấy chồng như vậy, bà Hương trách móc, nhưng ông P. vẫn tiếp tục chửi bới vợ.



Bực tức vì bị chồng xúc phạm, đập phá đồ đạc, cộng thêm nhớ đến những lần phá phách sau khi uống rượu say của chồng, bà Hương đã dùng dây thừng siết cổ ông P. khiến nạn nhân ngã xuống nền nhà. Sau đó bà Hương tiếp tục cầm gậy gỗ đánh vào đầu ông P. khiến nạn nhân tử vong.



Sau khi sự việc xảy ra, ngày 13-1, bà Sầm Thị Hương đến công an đầu thú.



Kết thúc phiên tòa HĐXX tuyên phạt bị cáo Sầm Thị Hương mức án 7 năm tù về tội "Giết người".

Theo Đức Ngọc (NLĐO)