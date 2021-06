Pleiku mạnh tay trấn áp "quái xế"

(GLO)- Từ đầu tháng 6 đến nay, trên địa bàn TP. Pleiku liên tiếp xảy ra tình trạng thanh-thiếu niên sử dụng xe máy độ chế chạy tốc độ cao, rú ga, nẹt pô, lạng lách, đánh võng gây nguy hiểm cho người đi đường. Để đảm bảo an ninh trật tự, Công an TP. Pleiku đã ra quân quyết liệt trấn áp, xử lý các đối tượng vi phạm.

Người dân bức xúc

Theo ghi nhận của P.V, hàng đêm, sau khoảng 20 giờ, trên các tuyến đường trọng điểm như: Trường Chinh, Nguyễn Tất Thành, Phạm Văn Đồng xuất hiện các nhóm thanh-thiếu niên tụ tập có biểu hiện đua xe. Từng nhóm 5-10 xe, thậm chí có nhiều thời điểm lên đến 30-40 xe dàn hàng ngang ra đường tạo ra những đoàn “bão đêm”.

Hầu hết các “quái xế” tuổi còn rất trẻ nhưng đã điều khiển phương tiện phân khối lớn phải có giấy phép lái xe như Yamaha Exciter, Honda Winner… Bên cạnh đó, nhiều phương tiện dù đăng ký là xe dưới 50 m3 nhưng thực tế đã được độ chế để đạt tốc độ cao. Hầu hết các phương tiện đều sử dụng pô độ chế và tự ý thay đổi thiết kế như hạ gầm, thay đổi kích cỡ lốp để chạy với tốc độ nhanh nhất có thể. Chị Nguyễn Thị Ánh (trú tại phường Thống Nhất, TP. Pleiku) bức xúc: “Buổi tối ra đường mà gặp các thanh-thiếu niên này nẹt pô, lạng lách là tôi lại phải nép sát vào bên phải rồi dừng xe lại mới yên tâm. Không biết các bậc phụ huynh quản lý con cái như thế nào, họ cảm thấy thế nào khi biết con mình ra đường điều khiển xe như vậy gây ảnh hưởng đến người khác và chính bản thân”.

Công an TP. Pleiku tạm giữ một số xe độ chế ở bãi dê xã Tân Sơn trong ngày 27-6. Ảnh: Lê Văn Ngọc

Những ngày vừa qua, hàng chục thanh-thiếu niên từ nhiều địa phương như: Pleiku, Đak Đoa, Chư Păh, Ia Grai… còn thường xuyên đến gây rối tại khu vực bãi dê ở xã Tân Sơn (TP. Pleiku). Đây là địa điểm “hot” đang thu hút đông đảo người dân Gia Lai cũng như khách du lịch đến vui chơi, thưởng ngoạn vẻ đẹp hiếm có của đồng cỏ bên lòng hồ Ia Nâm. Nhiều thanh-thiếu niên đã biến nơi đây thành địa điểm tổ chức đua xe, bốc đầu gây nhức nhối trong Nhân dân. Anh Vũ Văn Đức (trú tại xã Tân Sơn) chia sẻ: “Cuối tuần, tôi muốn đưa các con ra bãi dê để vui chơi, thả diều nhưng gặp các thanh-thiếu niên nẹt pô rất đinh tai nhức óc, chưa kể điều khiển xe rất nguy hiểm cho mọi người xung quanh”.

Trao đổi về vấn đề này, Trung tá Trần Khánh Dực-Phó Trưởng Công an TP. Pleiku-lý giải: “Các thanh-thiếu niên đang ở độ tuổi thích thể hiện nên có tâm lý muốn gây chú ý giữa đám đông. Đặc biệt, sự phát triển của các trang mạng xã hội cũng ảnh hưởng tiêu cực tới các đối tượng này vì chứa nhiều thông tin, video xấu độc, cổ súy cho việc đua xe, độ chế xe… Bên cạnh đó cũng phải nhìn nhận thẳng thắn rằng nhiều bậc phụ huynh không thực sự quan tâm, quản lý chặt chẽ con cái, sẵn sàng giao xe cho con khi chưa có giấy phép lái xe hay thấy con độ chế xe cũng không có biện pháp nhắc nhở, ngăn chặn kịp thời”.

Mạnh tay trấn áp

Trung tá Dực cho hay: “Hàng đêm, đơn vị duy trì các tổ tuần tra với hàng chục cán bộ, chiến sĩ không chỉ ở lực lượng Cảnh sát Giao thông-Trật tự mà bao gồm các lực lượng khác và Công an các xã, phường cùng tham gia. Đặc biệt, đơn vị tăng cường các tổ tuần tra hóa trang để xử lý hiệu quả, đảm bảo an toàn cho cán bộ, chiến sĩ cũng như người dân đi đường. Tuy nhiên, các nhóm thanh-thiếu niên cũng có nhiều cách đối phó như thông báo cho nhau qua các hội, nhóm trên Facebook, Zalo… để né tránh lực lượng Công an”.

Trong chiều 27-6, Công an TP. Pleiku đã xử lý 20 phương tiện độ chế. Ảnh: Lê Văn Ngọc

Theo thống kê, từ đầu tháng 6 đến nay, qua công tác tuần tra, Công an TP. Pleiku đã phát hiện, xử lý 40 trường hợp thanh-thiếu niên càn quấy, chủ yếu vi phạm các lỗi như bộ phận giảm thanh không đảm bảo, tự ý thay đổi thiết kế xe… Ngoài ra, lực lượng Công an cũng đã tập trung xử lý số thanh-thiếu niên chạy xe càn quấy ở bãi dê Tân Sơn để trả lại không gian bình yên cho du khách. Riêng trong chiều 27-6, Công an TP. Pleiku đã xử lý 20 phương tiện độ chế và nhiều thanh-thiếu niên điều khiển xe khi chưa có giấy phép.

“Thời gian tới, đơn vị tiếp tục duy trì các tổ tuần tra với nhiều lực lượng trên nhiều tuyến đường đồng thời chỉ đạo Công an các xã, phường chủ động nắm bắt các đối tượng thường xuyên có hành vi càn quấy để gọi hỏi, răn đe, sẵn sàng xử lý hình sự nếu có đủ căn cứ”-Trung tá Dực nhấn mạnh.

LÊ VĂN NGỌC