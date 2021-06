Lãnh án vì chơi cá độ trên bong88.com

(GLO)- Ngày 17-6, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt 3 bị cáo gồm: La Thanh Vũ (tên thường gọi Vũ Quý Đức, SN 1985, trú tại phường Hoa Lư, TP. Pleiku) 33 tháng tù; Trần Anh Dũng (SN 1971, trú tại phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa) 30 tháng tù; Huỳnh Đức Toàn (SN 1982, trú tại phường Diên Hồng, TP. Pleiku) 20 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội “Đánh bạc”.

3 bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Văn Ngọc

Theo hồ sơ, khoảng tháng 3-2020, Vũ lấy tài khoản cá độ bóng đá DTA4792 trên website bong88.com từ 1 người tên Dũng ở thị xã An Khê (chưa xác định nhân thân) với quy ước 1 xu bằng 7 ngàn đồng với mục đích tổ chức cho người khác đánh bạc nhằm thu lợi bất chính. Sau khi có tài khoản, Vũ chia nhỏ thành các tài khoản phụ để trực tiếp đánh bạc và giao cho Dũng, Toàn tham gia đánh bạc. Từ tháng 7-2020 đến tháng 9-2020, thông qua tài khoản DTA4792, các đối tượng đã dùng số tiền hơn 2,1 tỷ đồng để đánh bạc, thắng số tiền hơn 740 triệu đồng, thua số tiền hơn 857 triệu đồng và được hưởng hoa hồng hơn 4,2 triệu đồng. Tổng số tiền đánh bạc của các đối tượng là hơn 2,8 tỷ đồng.

Trong đó, Vũ đánh 173 trận đấu, Dũng đánh 277 trận đấu và Toàn đánh 3 trận đấu. Các đối tượng đánh bạc dựa trên trên kết quả của nhiều giải đấu khác nhau như: UEFA Champions League, J.League 1 Nhật Bản, Ecuador Serie A, Ngoại hạng Trung Quốc… Cuối tháng 9-2020, các đối tượng đã bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh phối hợp cùng Cục An ninh mạng và phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) bắt giữ.

VĂN NGỌC