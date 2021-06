Không có giấy phép vẫn đào tạo lái xe ô tô

(GLO)- Công ty TNHH Tư vấn lái xe an toàn (06 Trường Chinh, phường Phù Đổng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) do ông Lê Văn Thái (SN 1989, trú tại huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) làm Giám đốc. Mặc dù không có giấy phép đào tạo lái xe nhưng từ tháng 12-2020 đến nay, công ty này vẫn tiếp nhận hồ sơ, tổ chức đào tạo 174 học viên và thu gần 1 tỷ đồng.



Khi cơ quan chức năng kiểm tra, Công ty TNHH Tư vấn lái xe an toàn đã trình ra một hợp đồng liên kết với Công ty cổ phần Công nghệ và Dạy nghề An Phú Thiện (địa chỉ tại thôn Đoàn Kết, xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện) do ông Lê Trần Phú làm Giám đốc. Theo hợp đồng giữa các bên, Công ty TNHH Tư vấn lái xe an toàn sẽ có trách nhiệm tổ chức tuyển học viên, thu nhận hồ sơ, thu học phí, lệ phí và bàn giao cho bên công ty của ông Phú đào tạo. Bên cạnh đó, Công ty TNHH Tư vấn lái xe an toàn có trách nhiệm đảm bảo số lượng học viên tham gia đào tạo hàng tháng và đảm bảo kinh phí cho Công ty cổ phần Công nghệ và Dạy nghề An Phú Thiện.

Văn phòng Công ty TNHH Tư vấn lái xe an toàn vẫn nhận hồ sơ học lái xe ô tô dù đã bị cấm. Ảnh: Lê Văn Ngọc

Tuy nhiên, cơ quan Công an xác định, Công ty TNHH Tư vấn lái xe an toàn đã mượn địa điểm Trường THCS Nguyễn Huệ (TP. Pleiku) và Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh để dạy lý thuyết cho học viên. Giáo viên giảng dạy lý thuyết đều là người của Công ty TNHH Tư vấn lái xe an toàn chứ không phải người của Công ty cổ phần Công nghệ và Dạy nghề An Phú Thiện. Bên cạnh đó, theo quy định, Công ty cổ phần Công nghệ và Dạy nghề An Phú Thiện chỉ được tuyển sinh, đào tạo tại nơi đã đăng ký là huyện Phú Thiện; các học viên tham gia học lý thuyết, sa hình đều phải đúng địa điểm tại Phú Thiện.



Trong khi đó, hàng trăm người nộp hồ sơ vào Công ty TNHH Tư vấn lái xe an toàn đã bị “ngâm” và tất cả đều chưa được thi sát hạch để cấp giấy phép lái xe như hứa hẹn. Chị K.T. (SN 1984, trú tại TP. Pleiku) cho hay: “Tôi bận việc nên chỉ có thể sắp xếp thời gian vào cuối tuần để đăng ký học lái xe ô tô. Qua một người quen, tôi biết Công ty TNHH Tư vấn lái xe an toàn có nhận hồ sơ và dạy vào thứ bảy, chủ nhật theo nhu cầu của học viên nên đã nộp lệ phí hơn 11 triệu đồng để học lái xe hạng B2. Sau đó, chúng tôi chỉ được học một vài buổi lý thuyết ở Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh. Chờ mãi không được học thêm lý thuyết, không được thực hành nên tôi lên rút hồ sơ thì bị trừ hơn 1 triệu đồng”.



Công an tỉnh cũng phát hiện Công ty TNHH Tư vấn lái xe an toàn không chỉ mở văn phòng đại diện trên địa bàn Gia Lai mà còn cả ở tỉnh Đak Lak. Công ty đã nhận hồ sơ của gần 1.400 người ở tỉnh này và thu hơn 8,4 tỷ đồng lệ phí của nhiều người. Hành vi của Công ty cũng đã bị ngành chức năng địa phương phát hiện và đang tiến hành xử lý.



Trên cơ sở hồ sơ do Công an tỉnh chuyển, ngày 26-5, Thanh tra Sở Giao thông-Vận tải đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 14 triệu đồng đối với Công ty TNHH Tư vấn lái xe an toàn về hành vi tổ chức tuyển sinh, đào tạo lái xe mà không có giấy phép đào tạo lái xe theo quy định. Công an tỉnh cũng yêu cầu công ty này trả lại toàn bộ số tiền cho học viên khi họ yêu cầu.



Tuy đã bị phát hiện, xử phạt nhưng theo tìm hiểu của P.V, Văn phòng Công ty TNHH Tư vấn lái xe an toàn vẫn vô tư mở cửa nhận hồ sơ của học viên. Trong vai một người có nhu cầu học lấy bằng lái xe ô tô, sáng 11-6, P.V đã đến đây để đăng ký. Một nữ nhân viên của Văn phòng hồ hởi giới thiệu: “Anh nên đăng ký học sớm chứ sắp tới học phí sẽ tăng rất cao. Hiện tại, bằng B là 10,9 triệu đồng, còn bằng C là 12,9 triệu đồng và sẽ bố trí học theo nhu cầu thời gian của học viên, khi nào có đợt thi sát hạch là sẽ tiến hành thi luôn”.



Khi P.V thông tin về việc Văn phòng Công ty TNHH Tư vấn lái xe an toàn vẫn tiến hành nhận hồ sơ dạy lái xe ô tô, ông Đoàn Đức Mạnh-Phó Chánh Thanh tra Sở Giao thông-Vận tải-cho biết, cùng với quyết định xử phạt, Thanh tra Sở đã yêu cầu Công ty chấm dứt ngay các hành vi vi phạm. Về thông tin mới do P.V cung cấp, Thanh tra Sở sẽ cử cán bộ xác minh, xử lý.

LÊ VĂN NGỌC