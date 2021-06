Kbang: Chỉ đạo làm rõ nguồn gốc hơn 21 m3 gỗ của doanh nghiệp

(GLO)- Thông tin từ Hạt Kiểm lâm huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) cho biết, UBND huyện Kbang đã chỉ đạo đơn vị phối hợp với Công an huyện kiểm tra nguồn gốc của 21,355 m3 gỗ vừa bị Hạt Kiểm lâm huyện tạm giữ.

Hạt Kiểm lâm huyện Kbang đang tạm giữ phương tiện và số gỗ trên xe ô tô tải BKS 81C-177.40. Ảnh: Lê Anh

Vào khoảng 23 giờ ngày 20-6, Hạt Kiểm lâm huyện Kbang nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc xe ô tô tải BKS 81C-177.40 có dấu hiệu vận chuyển lâm sản trái pháp luật. Ngay sau đó, tổ công tác của Hạt Kiểm lâm đã phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành số 1 (Chi cục Kiểm lâm tỉnh) tiến hành chốt chặn tại xã Đak Smar và phát hiện xe ô tô trên do tài xế N.Đ.S. (trú tại tổ 2, thị trấn Kbang) điều khiển lưu thông về hướng thị trấn Kbang, trên xe có 15 lóng gỗ tròn, xẻ, chủng loại dổi. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được giấy tờ liên quan đến nguồn gốc số gỗ nêu trên nên đã tiến hành tạm giữ toàn bộ tang vật và phương tiện. Qua kiểm đếm, tổng khối lượng gỗ trên xe là 21,355 m3.

Ngày 21-6, đại diện lãnh đạo Doanh nghiệp tư nhân Giao Trang (thị trấn Kbang) đã mang hồ sơ nguồn gốc số gỗ nêu trên đến Hạt Kiểm lâm huyện để đối chiếu. Theo hồ sơ, số gỗ trên được Doanh nghiệp tư nhân Giao Trang xuất bán cho Doanh nghiệp tư nhân Toàn Gỗ (huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) với khối lượng 21,143 m3. Số gỗ trên nằm trong gói 152,2059 m3 gỗ do Doanh nghiệp tư nhân Giao Trang mua lại của Công ty TNHH Hữu Phát (quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) từ năm 2015. Tuy nhiên, do nghi ngờ về nguồn gốc số gỗ trên nên Hạt Kiểm lâm đã có báo cáo và đề xuất gửi UBND huyện Kbang chỉ đạo Công an huyện phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện xác minh hồ sơ nguồn gốc số gỗ này.

LÊ ANH