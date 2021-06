"Hotgirl bún bò Huế" 21 tuổi mua bán ma túy: Bắt thêm 2 nghi phạm

Mở rộng điều tra đường dây buôn bán trái phép ma tuý của "hotgirl" Trần Thị Diệu Huyền (21 tuổi, chủ quán bánh canh cá lóc và bún bò giò Huế), công an tiếp tục bắt giữ thêm 2 nghi phạm.





Ngày 9-6, thông tin từ Công an TP Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) cho biết cơ quan này vừa phối hợp với Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế bắt giữ Trương Đình Nhật Minh (24 tuổi) và Nguyễn Văn Hồng Quân (36 tuổi, cùng ở TP Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế) để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy.



Nghi phạm Nguyễn Văn Hồng Quân bị công an bắt giữ - Ảnh: Công an cung cấp



Công an xác định Minh và Quân có liên quan đường dây mua bán ma túy của Trần Thị Diệu Huyền (21 tuổi, chủ quán bánh canh cá lóc và bún bò giò Huế) tại TP Lạng Sơn.



Chiều ngày 5-6, công an đã khám xét nơi ở của Nhật Minh và Hồng Quang tại TP Huế. Tại nhà Minh, công an đã thu giữ 131 viên nén hình đa giác, 1 túi nilon chứa các tinh thể màu trắng; tại nhà Quân 792 viên nén hình đa giác, 7 túi nilon chứa các tinh thể màu trắng (khối lượng khoảng 700 gam) và 1 cân tiểu ly điện tử.





Trần Thị Diệu Huyền bị công an bắt trước đó



Tại cơ quan Công an, Minh và Quân khai các tinh thể màu trắng và số viên nén trong túi nilon là các loại ma túy đá, kẹo và Ketamine. Minh mua ma túy từ Quân rồi cung cấp cho các đầu mối ở trong và ngoài tỉnh để kiếm lời.



Trước đó, cuối tháng 4-2021, Công an TP Lạng Sơn đã bắt giữ Trần Thị Diệu Huyền về hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại quán "Bánh canh cá lóc và Bún bò giò Huế" trên địa bàn TP Lạng Sơn do Huyền làm chủ.



Tại cơ quan Công an, Huyền thừa nhận đã lấy ma túy từ các đầu mối ngoại tỉnh. Qua đó, Huyền mở cơ sở kinh doanh trá hình ở TP Lạng Sơn để bán ma túy.



