Em vợ đâm chết anh rể do mâu thuẫn gia đình

Sáng nay (9-6), lãnh đạo Công an huyện Ninh Hải ( Ninh Thuận) cho biết đang truy tìm hung thủ đâm chết anh rể rồi bỏ trốn.



Vụ án xảy ra vào khoảng 21 giờ 30 phút đêm 8-6 tại thôn Đá Bắn, xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải xảy ra vụ án mạng làm 1 người chết.



Nguyên nhân bước đầu xác định do mâu thuẫn gia đình.



Nghi phạm là Nguyễn Phương Bình (Sinh năm 1983; thường trú thôn Đá Bắn, xã Hộ Hải) đến nhà chị ruột ở cùng địa phương chửi bới. Thấy vậy, anh rể là Bùi Duy Điển (Sinh năm 1983) ra cửa khuyên giải thì bất ngờ bị Nguyễn Phương Bình dùng hung khí đâm vào ngực, anh Điển đổ gục tại chỗ.



Người dân xung quang đưa anh Điển đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận. Tuy nhiên, do vết thương gần tim quá nặng nên anh Điển đã tử vong.



Sau khi đâm chết anh rể, hung thủ bỏ trốn khỏi hiện trường.



Hiện lực lượng chức năng đang truy tìm Nguyễn Phương Bình để xử lý theo pháp luật .





Sau khi gây án, đối tượng Nguyễn Phương Bình đã bỏ trốn (Ảnh do công an cung cấp)

