Đề nghị truy tố 2 Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ban Quản lý Rừng phòng hộ (QLRPH) Ia Grai đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh để đề nghị truy tố 2 bị can gồm: Ngô Càng Thanh-nguyên Trưởng ban QLRPH Ia Grai giai đoạn trước năm 2015 và ông Lê Tiến Hiệp-Trưởng ban QLRPH Ia Grai giai đoạn 2015-2020.





2 bị can phải chịu trách nhiệm khi để mất hơn 424 ha rừng. Ảnh: Văn Ngọc

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2001 đến 2018, 2 bị can trên đã thiếu trách nhiệm trong việc triển khai nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng trồng để người dân vào phá, lấn chiếm đất rừng, cây rừng trồng với tổng diện tích 424,25 ha. Cụ thể: diện tích bị người dân lấn chiếm 307,05 ha; rừng trồng bị chết, không quản lý bị người dân lấn chiếm 117,2 ha với tổng thiệt hại hơn 10,121 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn của ông Thanh hơn 2,3 tỷ đồng và giai đoạn của ông Hiệp hơn 7,7 tỷ đồng.



Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh cũng cho hay: Diện tích 307,05 ha rừng trồng bị người dân lấn chiếm để trồng mì, điều trên địa bàn xã Ia O, Ia Chía (huyện Ia Grai) chưa được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng và UBND huyện Ia Grai tiến hành thu hồi diện tích này để đưa vào quản lý, trồng rừng theo quy định.





VĂN NGỌC