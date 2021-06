Danh tính nghi phạm tấn công nữ thẩm phán Hải Phòng ngay gần trụ sở toà án

Ngày 19.6, lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.Hải Phòng cho biết, lực lượng chức năng đã bắt được nghi phạm tạt chất bẩn vào nữ thẩm phán thuộc Toà án nhân dân thành phố.





Đối tượng Trần Văn Hùng tại cơ quan điều tra Công an TP.Hải Phòng. Ảnh CTV





Ngày 19.6, lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.Hải Phòng cho biết, lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng tạt chất bẩn vào nữ thẩm phán Tòa gia đình và người chưa thành niên thuộc Toà án nhân dân TP.Hải Phòng.



Cụ thể, ngày 18.6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã bắt đối tượng Trần Văn Hùng (sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú B147, khu 4, phường Thành Tô, quận Hải An, TP.Hải Phòng), nghi phạm vụ hành hung, tạt chất bẩn vào bà H., nữ thẩm phán tòa Gia đình và người chưa thành niên tại khu vực trước của Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hải Phòng (phường Đằng Lâm, quận Hải An, Hải Phòng).



Bước đầu, tại cơ quan công an, Trần Văn Hùng khai nhận, chiều ngày 14.6, Hùng được Hoàng Anh Tuấn (hộ khẩu thường trú tại quận Hải An) rủ đi đánh ghen một phụ nữ làm việc tại Toà án nhân dân TP.Hải Phòng, Hùng liền đồng ý.



Theo hẹn của Tuấn, 4h ngày 15.6, Hùng cùng Tuấn và một đối tượng khác chuẩn bị một túi sơn, đựng trong cốc nhựa, cả ba đi xe máy từ quận Hải An để khu vực ngõ 666 Thiên Lôi (quận Lê Chân) để phục, đợi bà H. đi làm sẽ tổ chức đánh ghen.



Gần 7h cùng ngày, cả ba phát hiện bà H. rời nhà đi làm liền phóng xe chạy trước, chạy đến đường Lê Hồng Phong, khu vực gần Tòa án nhân dân TP.Hải Phòng để đợi bà H. Bà H, đi xe máy đến khu vực này liền bị xe của các đối tượng chặn lại.



Khống chế được nữ thẩm phán, Hùng liền tiến lại gần, nói bà H. cặp bồ với anh trai Hùng rồi dùng tay đánh bà H. Một đối tượng trong nhóm này cầm cốc sơn ném vào mặt nữ thẩm phán trước khi lên xe máy bỏ trốn.



Trước đó, như Lao Động đưa tin, một lãnh đạo Tòa án nhân dân TP.Hải Phòng cho biết, bà H. là cán bộ của Tòa án nhân dân TP.Hải Phòng. Buổi sáng ngày 14.6, trên đường đi làm, đến khu vực từ gầm cầu vượt rẽ vào cơ quan, bà H. bị 3 đối tượng bịt mặt ném sơn vào người, không gây thương tích.



Ngay sau đó, Tòa án Hải Phòng đã báo cơ quan công an để làm rõ động cơ gây ra vụ việc.



Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.



https://laodong.vn/phap-luat/danh-tinh-nghi-pham-tan-cong-nu-tham-phan-hai-phong-ngay-gan-tru-so-toa-an-922296.ldo

Theo Đặng Luân (LĐO)