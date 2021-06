Đà Nẵng: Bắt giam 2 tài xế đưa người nhập cảnh trái phép xuyên Việt

Sáng 26.6, Công an TP.Đà Nẵng cho hay đã khởi tố thêm bị can trong đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, đi xuyên Việt vào miền Nam để tiếp tục vượt biên.



Kiều Thanh Tuấn ký vào lệnh bắt tạm giam - ẢNH: NGUYỄN TÚ





Cơ quan điều tra cũng bắt tạm giam Bùi Văn Long (51 tuổi, ngụ P.Kỳ Bá, TP.Thái Bình) và Kiều Thanh Tuấn (38 tuổi, ngụ xã Phúc Tiến, H.Phú Xuyên, Hà Nội) tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép Việt Nam.



Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, cuối năm 2020, Trạm Cảnh sát giao thông Hòa Hiệp (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Đà Nẵng) phát hiện ô tô chở 4 người Trung Quốc không thị thực nhập cảnh tại đèo Hải Vân.





Cơ quan điều tra bắt tạm giam Bùi Văn Long - ẢNH: NGUYỄN TÚ



Mở rộng điều tra, Công an TP.Đà Nẵng triệt xóa đường dây tổ chức đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ biên giới phía Bắc, sau đó vận chuyển bằng ô tô xuyên Việt vào miền Nam, tiếp tục vượt biên sang Campuchia để làm thuê.



Long và Tuấn tham gia đường dây với vai trò tài xế, đón người Trung Quốc từ biên giới đưa về Hà Nội, hoặc chở từ Hà Nội vào Tây Ninh. Liên quan đường dây nhập cảnh trái phép này, đến nay Công an TP.Đà Nẵng đã khởi tố 22 bị can.

Theo NGUYỄN TÚ (TNO)