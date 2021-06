Cướp tiền tại cửa hàng tiện lợi Q.12 (TP.HCM): Nghi phạm còn say ngủ khi bị bắt

Sau 3 ngày ròng rã lần theo dấu vết, các trinh sát xác định Lý Ngọc Triều Phương (ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM), nghi phạm gây ra vụ cướp ở cửa hàng tiện lợi truy bắt.



Nghi phạm Lý Ngọc Triều Phương tại trụ sở công an Ảnh: C.T.V.



Liên quan vụ cướp tại cửa hàng tiện lợi trên đường Đông Hưng Thuận 2 (Q.12, TP.HCM), ngày 28.6, Công an Q.12 cho biết đang tạm giữ nghi can Lý Ngọc Triều Phương (21 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) để làm rõ vụ việc.



Nhân viên cửa hàng tiện lợi bị uy hiếp bằng súng



Theo điều tra, sáng 23.6, anh N.D.D. (21 tuổi, quê Bình Phước, ngụ Q.12) là nhân viên bán hàng tại cửa hàng tiện lợi trên đường Đông Hưng Thuận 2 (Q.12), đến công an trình báo bị người lạ đến uy hiếp, rồi cướp tài sản.





Công an thu giữ khẩu súng bắn đạn bi - ẢNH: TRẦN KHA



Theo đó, khoảng 2 giờ 40 cùng ngày (23.6), anh D. đang làm việc tại cửa hàng tiện lợi thì có 1 nam thanh niên đi bộ vào mua đồ và yêu cầu D. bán thẻ cào điện thoại.



Trong lúc D. lấy giấy in thẻ cào điện thoại thì bất ngờ nam thanh niên dùng vật nghi giống súng, chĩa về phía mình uy hiếp và hỏi “Có 1 triệu không?”. Anh D. hoảng sợ nên mở hộc đựng tiền ra thì nam thanh niên thò tay lấy đi số tiền bên trong và bỏ đi.



Ngay trong ngày, anh D. đã trình báo cơ quan chức năng. Công an Q.12 có mặt khám nghiệm hiện trường.



Qua trích xuất camera, công an xác định đây là tên cướp đặc biệt nguy hiểm, hành vi manh động nên Công an Q.12 chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự Công an quận nhanh chóng đấu tranh, phá án thận trọng và bằng các biện pháp nghiệp vụ phải bắt cho bằng được nghi phạm để xử lý.



Nghi phạm ngơ ngác khi bị bắt



Sau 3 ngày lần theo dấu vết, các trinh sát xác định Lý Ngọc Triều Phương là nghi phạm gây ra vụ cướp trên nên tiếp hành truy bắt.



Khoảng 10 giờ ngày 26.6, Công an ập vào một khách sạn trên đường Đông Hưng Thuận 12 (Q.12) khống chế, bắt giữ Phương.





Công an thu giữ một số đạn bi - ẢNH: C.T.V.





Qua kiểm tra, công an thu giữ một khẩu súng, một số đạn bi và tang vật liên quan. “Đối tượng này có súng nên chúng tôi phải đảm bảo an toàn cho cán bộ khi truy bắt. Thời điểm bị bắt, nghi can Phương còn đang say ngủ. Khẩu súng đã được cài đạn sẵn, nếu bị bắn ở cự ly gần có thể dẫn đến tử vong”, một cán bộ điều tra cho hay.



Bước đầu, tại Cơ quan điều tra, Phương khai nghiện ma túy, có 2 tiền sự về hành vi cố ý gây thương tích và sử dụng trái phép chất ma túy. Phương có quan hệ tình cảm với người phụ nữ tên N. và cả 2 có một con chung, không có nơi cư trú nhất định. Do cần tiền tiêu xài Phương nảy sinh ý định cướp tài sản.



Cửa hàng tiện lợi nơi xảy ra vụ cướp - ẢNH: TRẦN KHA



Rạng sáng 23.6, Phương vào cửa hàng tiện lợi trên đường Đông Hưng Thuận 2 (Q.12) giả vờ lấy 1 chai nước suối và bịch sữa sau đó kêu nhân viên là D. tính tiền. Liền đó, Phương yêu cầu nhân viên lấy bán cho 1 thẻ cào điện thoại 500.000 đồng. Trong lúc anh D. in thẻ cào điện thoại thì Phương lấy súng bắn đạn bi chỉa vào đầu nhân viên này uy hiếp và cướp số tiền hơn 1,5 triệu đồng để trong hộc bàn. Gây án xong, Phương chạy bộ khỏi hiện trường.



Phương khai mua khẩu súng tại địa bàn Q.Tân Bình của một người (chưa rõ lai lịch) với giá 1 triệu đồng. Số tiền cướp được Phương sử dụng mua ma túy, trả tiền khách sạn và tiêu dùng cá nhân.

