Chưa có tiền trả, người nhà con nợ bị nhóm cho vay nặng lãi đánh đập dã man

Sau 3 tháng lẩn trốn, kẻ liên quan đến nhóm cho vay nặng lãi ở tỉnh Bình Định đã đến cơ quan công an đầu thú vì lệnh truy nã về hành vi bắt, giữ người trái pháp luật.





Sáng 9-6, Công an huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định xác nhận đối tượng Đỗ Trường Quốc (26 tuổi; ngụ thôn Vinh Thạnh 1, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước) vừa đến cơ quan CSĐT của đơn vị đầu thú sau khi có lệnh truy nã.





Ảnh minh họa





Đầu năm 2021, từ nguồn tin báo của người dân, Công an huyện Tuy Phước đã bắt quả tang Trần Anh Chung (SN 1995; ngụ thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước) cùng đồng bọn đang bắt giữ anh Trần Minh Hồng (SN 1988; ngụ xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước) tại một quán cà phê trên địa bàn xã Phước Lộc nhằm gây áp lực cho gia đình để đòi nợ. Qua đó, lực lượng chức năng đã yêu cầu nhóm của Chung thả nạn nhân, đồng thời tiến hành điều tra vụ việc.



Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, trước đó nhóm của Chung đã cho gia đình anh Hồng vay hàng chục triệu đồng với lãi suất "cắt cổ". Vì chưa có tiền trả lãi và gốc đúng hẹn nên nhóm của Chung đã bắt giữ, đánh đập dã man anh Hồng nhằm gây áp lực để đòi nợ.



Sau khi có kết quả điều tra ban đầu về vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Phước đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Anh Chung và Đỗ Trường Quốc về hành vi bắt, giữ người trái pháp luật.



Tuy nhiên, do sau đó Quốc bỏ trốn khỏi địa phương nên tháng 3 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Phước đã ra lệnh truy nã.

Theo Đức Anh (NLĐO)