Chư Păh: Tạm giữ hình sự 2 đối tượng cướp giật tài sản

(GLO)- Ngày 4-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) tạm giữ hình sự 2 đối tượng gồm: Nguyễn Hoàng Sơn (SN 1994, trú tại tổ 8, thị trấn Đak Đoa) và Trần Nhật Phương (SN 1986, trú tại thôn 2, xã An Phú, TP. Pleiku) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi cướp giật tài sản.





Đối tượng Trần Nhật Phương (trái) và Nguyễn Hoàng Sơn. Ảnh: Hữu Phong

Khoảng cuối tháng 4-2021, trên bàn huyện Chư Păh xảy ra các vụ cướp giật tài sản. Qua quá trình điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Chư Păh phối hợp với Công an huyện Đak Đoa đã bắt Sơn và Phương để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.



Tại cơ quan Công an, bước đầu 2 đối tượng khai nhận: Trong 2 ngày 28 và 29-4-2021 đã thực hiện hành vi cướp giật tài sản điện thoại di động ở thôn 4 (xã Hòa Phú) và thôn Tân Lập (xã Ia Khươl, huyện Chư Păh). Tổng giá trị tài sản cướp giật khoảng là 8 triệu đồng.



HỮU PHONG