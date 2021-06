Chủ nhà ở Hà Nội bị phạt 12 năm tù tội giết người vì chém kẻ trộm suýt chết

Thấy nhóm đạo chích lấy chiếc xe ba gác của gia đình, Lê Văn Anh cầm kiếm đuổi theo và chém 1 trong 3 tên trộm nhiều nhát.





Bị cáo Lê Văn Anh (hàng đầu, bên phải) và tên trộm bị chém suýt chết tên Dũng (hàng đầu bên trái) nghe toà tuyên án. Ảnh: V.Dũng



Kết thúc phiên toà sơ thẩm ngày 21.6, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Anh (32 tuổi, ở huyện Thanh Trì, Hà Nội) 12 năm tù về tội "Giết người".



Bị hại trong vụ án Giết người, cũng là bị cáo Nguyễn Bá Dũng (35 tuổi, ở huyện Thanh Oai) phải nhận 15 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản". Đồng bọn của Dũng là Quyền Văn Ước (50 tuổi, quận Thanh Xuân) bị tuyên 12 tháng tù giam; Nguyễn Văn Long (33 tuổi, huyện Thanh Oai) 10 tháng tù treo cùng tội danh "Trộm cắp tài sản".



Bản án sơ thẩm cáo buộc, đêm 24.2.2020, bộ 3 tên trộm Dũng, Long, Ước mang theo bình xịt hơi cay, đèn pin loại nhỏ, kéo và kìm cộng lực... đi trên 2 xe máy đến thôn Quỳnh Đô, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội.



Khoảng 3h cùng ngày, nhóm của Dũng thấy chiếc xe ba gác (trị giá 8 triệu đồng) của Lê Văn Anh để ở trước cửa hàng nên đã trộm cắp. Khi cả Long, Ước và Dũng mang chiếc xe ba gác đi được khoảng 30 mét thì bị Lê Văn Anh phát hiện, cầm kiếm và bình xịt ga đuổi theo.



Thấy vậy, Ước và Long lên xe máy chạy thoát, còn Dũng bị Lê Văn Anh đuổi theo. Dũng vừa chạy vừa cầm bình xịt hơi cay xịt về phía chủ nhà. Do bức xúc về việc bị mất trộm tài sản nên Lê Văn Anh đã dùng kiếm chém 1 nhát vào đầu làm Dũng ngã nằm xuống đường.



Mặc dù Dũng đã van xin nhưng Lê Văn Anh tiếp tục dùng kiếm chém liên tiếp nhiều nhát vào vùng đầu, mặt, người của Dũng. Khi thấy Dũng bất tỉnh, Lê Văn Anh mới dừng lại và bỏ về nhà.



Dũng sau đó được người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu, điều trị kịp thời nên không tử vong, song thương tích 67%.



Đến ngày 25.2.2020, Lê Văn Anh đến Công an huyện Thanh Trì đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.



Tại tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo Văn Anh khai do bị xịt hơi cay vào mặt nên đã mất bình tĩnh và dùng kiếm chém Dũng nhiều nhát.



