Bắt tạm giam một cộng tác viên cưỡng đoạt tiền của doanh nghiệp

Ngày 10.6, tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Anh cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Thoan (30 tuổi, trú xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh) về tội cưỡng đoạt tài sản theo khoản 2, Điều 170 Bộ luật Hình sự.



Bắt quả tang 1 người là phóng viên cưỡng đoạt 20 triệu đồng

Thoan bị khởi tố tội cưỡng đoạt tài sản. Ảnh: CA.



Thoan là cộng tác viên của một tạp chí về môi trường. Cuối tháng 5 vừa qua, Thoan bị bắt khi đang thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản của một chủ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.



Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra. Công an huyện Kỳ Anh đề nghị các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp phối hợp cung cấp thông tin liên quan đến hành vi phạm tội của Thoan cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Anh.



Trước đó, giữa tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố 2 bị can và bắt tạm giam 4 tháng về tội cưỡng đoạt tài sản theo Khoản 2, Điều 170 Bộ luật Hình sự đối với Đinh Bảo Trung (32 tuổi, trú ở Hà Tĩnh) và Nguyễn Quốc Khánh (37 tuổi, trú tại tổ dân phố 9, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh).



Mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố bị can thêm 2 đối tượng, bắt tạm giam 3 tháng về tội cưỡng đoạt tài sản đối với Phan Văn Minh (SN 1991, trú tại thôn Hồng Lạc, xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) và Lê Đức Điệp (SN 1990, trú tại thôn Hữu Ninh, xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh).





Theo TRẦN TUẤN (LĐO)