Bắt quả tang đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

(GLO)- Vào lúc 21 giờ 10 phút ngày 2-6, tại đường Nguyễn Tri Phương, phường Hội Phú, TP. Pleiku, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) đã phối hợp cùng Công an TP. Pleiku và tổ Cảnh sát cơ động 113 (Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh) đã bắt quả tang đối tượng Đinh Văn Thiên (SN 1992, trú tại phường Hoa Lư, TP. Pleiku) đang tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Đinh Văn Thiên. Ảnh: Lê Anh

Tang vật thu giữ gồm 1 gói nilon bên trong có chứa chất rắn dạng tinh thể màu trắng (Thiên khai là ma túy đá) do đối tượng mua về để sử dụng. Hiện Công an TP. Pleiku đang tiếp tục điều tra làm rõ.

LÊ ANH