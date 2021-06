Bắt khẩn cấp 4 người lưu hành 83 triệu tiền giả

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các nghi phạm, cơ quan chức năng thu giữ 151 tờ tiền giả mệnh giá 500.000, giấy tin, laptop, 3 máy in và nhiều tang vật liên quan đến hành vi phạm tội.



Nghi can Ngô Chí Nhân. Ảnh:C.A.C.T



Công an TP.Cần Thơ vừa bắt giữ Ngô Chí Nhân (22 tuổi, ở xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ), Bùi Trọng Vinh (37 tuổi, phường An Hòa, quận Ninh Kiều), Nguyễn Văn Út (33 tuổi) và Nguyễn Thị Tú Anh (27 tuổi), cùng ngụ quận Bình Thủy, để điều tra về hành vi Tàng trữ, lưu hành tiền giả.



Trước đó, ngày 16.6, công an bắt quả tang Nhân đang tàng trữ 15 tờ tiền mệnh giá 500.000 giả. Nhân cho biết đã mua số tiền giả trên từ một người ở quận Bình Thủy để tiêu thụ.



Từ lời khai của Nhân, cảnh sát mở rộng điều tra, bắt giữ thêm Vinh, Tú Anh và Út.



Theo Thanh Vân (LĐO)