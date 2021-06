Bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp xe máy

(GLO)- Ngày 14-6, Công an huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đã bắt giữ 2 đối tượng gồm: Nguyễn Minh Hùng (SN 1980) và Lương Ngọc Miên (SN 1985, cùng trú tại phường Yên Đổ, TP. Pleiku) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.





2 đối tượng Lương Ngọc Miên (trái) và Nguyễn Minh Hùng. Ảnh: Lê Anh

Vào tối 10-6, Hùng rủ Miên đi tìm nhà dân sơ hở trộm cắp tài sản và được Miên đồng ý. Sau đó, cả 2 điều khiển xe máy gắn biển số giả 47P3-4497 (BKS thật 81F8- 0766) đi đến làng Dor 1 (xã Glar, huyện Đak Đoa) và thấy trong sân nhà anh Phi có dựng 2 xe máy. Hùng nói Miên đứng ngoài cảnh giới để vào trộm cắp.



Sau khi trộm được xe máy, Hùng nổ máy lên xe tẩu thoát. Còn Miên, khi đang nổ máy xe thì bị anh Phi phát hiện bắt giữ giao cho Công an huyện Đak Đoa. Qua điều tra, Miên khai nhận cùng Hùng đi trộm cắp tài sản nên Công an huyện Đak Đoa đã phối hợp cùng Công an TP. Pleiku truy tìm và bắt giữ được Hùng khi đang lẩn trốn ở phòng trọ tại phường Hội Phú, TP. Pleiku.



Tại cơ quan điều tra, Hùng khai nhận đã bán xe cho anh T.V.H. (phường Chi Lăng, TP. Pleiku) với giá 1 triệu đồng để lấy tiền tiêu xài cá nhân. Hiện Công an huyện Đak Đoa đã thu giữ xe máy trả lại cho người bị hại và hoàn tất thủ tục khởi tố 2 đối tượng theo quy định của pháp luật.



LÊ ANH