Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sau 23 năm lẩn trốn

Tin từ Công an Điện Biên cho hay, hồi 17h00’ ngày 23.6.2021, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên đã cùng các đơn vị chức năng truy bắt thành công một đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, sau 23 năm lẩn trốn trong khu vực bìa rừng giáp biên giới Việt - Lào.





Đối tượng là Vàng A Phừ (SN 1962), quê quán: Sìn Hồ (Lai Châu). Đây là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, theo Lệnh truy nã số 118/LTN ngày 13.12.1998 của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lai Châu (cũ), nay là tỉnh Điện Biên.



Đối tượng Vàng A Phừ. Ảnh: Công an Điện Biên.



Theo thông tin ban đầu, sau khi thực hiện hành vi phạm tội và bị lực lượng công an bắt giữ, lợi dụng sơ hở của cơ quan chức năng, Vàng A Phừ đã trốn khỏi nhà tạm giữ, đồng thời bỏ trốn khỏi địa phương, di chuyển liên tục, lẩn sâu vào các khu vực rừng núi, biên giới nhằm tránh sự phát hiện, truy bắt của cơ quan chức năng.



Đối tượng phạm tội là người địa phương, thông thạo địa hình, địa bàn, luôn cảnh giác cao độ, khu vực ẩn nấp là bìa rừng giáp biên giới Việt - Lào, nên việc truy bắt là rất khó khăn. Do vậy, để truy bắt được đối tượng này, tổ công tác do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên đã chủ trì phối hợp cùng các đơn vị Công an huyện Nậm Pồ, Công an xã Na Cô Sa (Nậm Pồ) và Đồn Biên phòng Na Cô Sa (Nậm Pồ) tổ chức điều tra, xác minh, mật phục nhiều tháng.



Sau khi xác định rõ đây là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, dưới sự chỉ đạo của Thượng tá Nguyễn Ngọc Thắng, Phó giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã xây dựng chuyên án truy xét mang bí số 621P để tổ chức truy bắt đối tượng.



Đến 17h00’ ngày 23.6.2021, đối tượng đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trong khu vực bìa rừng giáp biên giới Việt - Lào tại địa bàn bản Pắc 1, xã Na Cô Sa, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.



Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để đưa đối tượng ra xử lý trước pháp luật.



https://laodong.vn/phap-luat/bat-doi-tuong-truy-na-dac-biet-nguy-hiem-sau-23-nam-lan-tron-923912.ldo

Theo Trường Long (LĐO)