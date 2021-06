Bắt cặp vợ chồng buôn chó trộm cắp

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đức Cơ vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thành (SN 1990, trú tại xã Ia Drăng, huyện Chư Prông) và vợ là Trần Thị Thơm (SN 1991) để điều tra về vụ trộm cắp chó trên địa bàn.





2 đối tượng Thành và Thơm tại cơ quan Công an. Ảnh: Văn Ngọc

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 50 phút ngày 31-5, tổ công tác của Công an huyện Đức Cơ chốt chặn tại khu vực ngã ba B9 thuộc xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ thì phát hiện chiếc xe tải BKS 49C-002.26 do Thành điều khiển chở theo vợ lưu thông theo hướng từ xã Ia Dơk đi xã Ia Tô, huyện Ia Grai có dấu hiệu khả nghi. Tổ công tác liền yêu cầu dừng xe để kiểm tra nhưng Thành không chấp hành mà điều khiển xe bỏ chạy. Lực lượng Công an truy đuổi đến khu vực thôn Quyết Thắng (xã Ia Din, huyện Đức Cơ) thì khống chế được phương tiện.



Kiểm tra trên thùng xe, tổ công tác phát hiện có 32 con chó thuộc nhiều chủng loại, trong đó có 14 con đã chết, tổng khối lượng gần 300 kg. Qua đấu tranh, 2 đối tượng khai nhận trong rạng sáng 31-5 đã điều khiển xe ô tô đi thu mua chó của các đối tượng trộm cắp được trên địa bàn 2 huyện Đức Cơ và Ia Grai. Hầu hết số chó bị bắt trộm đều bằng hình thức dùng kích điện. Khi vợ chồng Thành đang chở chó đi tiêu thụ thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Các đối tượng đang vận chuyển 32 con chó đi tiêu thụ thì bị bắt giữ. Ảnh: Văn Ngọc



Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đức Cơ đã thông báo tìm người bị hại để trả lại chó cho chủ sở hữu, đồng thời điều tra mở rộng, truy bắt các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp.



VĂN NGỌC