Vụ hotgirl Hà Nội lộ clip nóng : Người phát tán có thể bị phạt 15 năm tù?

Luật sư cho rằng, người nào có hành vi phát tán đoạn clip của nữ hotgirl V.T.A.T. (SN 1998) lên mạng xã hội, nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.





Sau sự việc clip nóng của một hotgirl tại Hà Nội bị phát tán trên mạng xã hội, công an cho biết đang xác minh, điều tra.



Liên quan đến vụ việc clip "nóng" bị phát tán này, ngày 29.5, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp - Đoàn luật sư TP.Hà Nội cho rằng: ''Nếu người ghi lại hình ảnh quan hệ tình dục, ảnh khỏa thân, các clip nhạy cảm để lưu giữ kỉ niệm mà không nhằm phát tán, truyền bá cho người khác xem thì hành vi này pháp luật không cấm, bởi đây là quyền tự do cá nhân, không vi phạm pháp luật''.





LS Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng Luật sư Chính pháp, Đoàn Luật sư TP.Hà Nội. Ảnh TV





Tuy nhiên, luật sư Cường chỉ rõ, trong trường hợp những clip, hình ảnh sex bị thất lạc, lộ ra ngoài khiến người khác có được và phát tán lên mạng xã hội, truyền bá công khai cho từ 10 người biết trở lên thì người phát tán hình ảnh, clip sex này sẽ bị xử lý hình sự về Tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.



Luật sư Cường phân tích, theo Điểm b, Khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ, người vi phạm sẽ đối mặt mức xử phạt 10-20 triệu đồng. Trường hợp hành vi được xác định đã tiết lộ bí mật đời tư người khác, người phát tán clip có thể bị xử phạt tối đa 30 triệu đồng, theo quy định tại khoản 2 điều này.



Ngoài ra, luật sư Cường cho rằng, trong vụ việc này, cơ quan công an cần làm rõ nhiều vấn đề như dung lượng clip bị phát tán, phương thức thực hiện hành vi hay lượng người tiếp cận clip.



Nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy theo Điều 326 Bộ luật hình sự 2015 với mức án tối đa 15 năm tù.



Ngoài ra, luật sư Cường cũng cho biết, nếu người trong đoạn clip nhạy cảm bị xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự thì người phát tán hình ảnh còn có thể bị khởi tố thêm về tội Làm nhục người khác theo Điều 155 Bộ luật hình sự 2015.



Cụ thể, theo Khoản 1, Điều 155 luật này quy định người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền 10-30 triệu đồng hoặc cải tạo không giam giữ đến 3 năm.



Nếu hành vi thuộc một số tình tiết định khung theo quy định tại Khoản 2, 3 điều này như Sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội; Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân hay làm nạn nhân tự sát, người vi phạm sẽ đối diện mức án tối đa 5 năm tù.



Chiều 28.5, lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết, các lực lượng đang vào cuộc điều tra, xác minh vụ cô gái tên V.T.A.T (23 tuổi) bị lộ "clip nóng".



Chiều cùng ngày, Công an phường Trung Hoà (quận Cầu Giấy, Hà Nội) thông tin, cơ quan này đang điều tra, truy nguồn phát tán clip này.



Trước đó, ngày 25.5, từ phản ánh của người dân về việc tại một căn phòng của chung cư trên địa bàn phường Trung Hoà, có nhóm thanh niên tụ tập ăn uống giữa lúc dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, lực lượng công an đã tới kiểm tra.



Lực lượng chức năng đã tạm giữ điện thoại của những người tụ tập ăn uống, trong đó có điện thoại của V.T.A.T. Hai ngày sau, clip "nóng" của T và bạn trai bị phát tán trên mạng xã hội.



V.T.A.T. là một hotgirl, từng đóng vai nhỏ trong một phim truyền hình.



