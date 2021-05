Tội ác của gã thanh niên phóng hỏa, toan giết 10 người thân

Sau khi đổ 5 lít xăng, Tạ Văn Khải cầm ổ khóa móc vào khoen cửa phía ngoài rồi phóng hỏa căn nhà, khiến 10 người bên trong chịu cảnh khói, lửa bủa vây.





Dự kiến ngày 18-6, Tòa Hình sự - TAND TP HCM sẽ mở phiên tòa xét xử vụ án Tạ Văn Khải đổ xăng phóng hỏa, toan thiêu chết 10 người trong một gia đình là họ hàng với gia đình Khải.



Vụ án từng gây chấn động dư luận này xảy ra trên địa bàn quận 6, TP HCM. Theo đó, bị cáo Tạ Văn Khải hầu tòa về tội "Giết người".



Hồ sơ thể hiện Tạ Văn Khải là cháu họ anh Huỳnh Nghĩa (cư trú tại quận 6, TP HCM). Dù là thân thích nhưng Khải ganh ghét vì gia đình anh Nghĩa giàu hơn gia đình Khải. Không chỉ thế, Khải luôn nghĩ anh Nghĩa khinh thường mình.



Từ đó, Khải nhiều lần tìm cách đập phá tài sản nhà anh Nghĩa. Chiều 9-2-2019, Khải mang theo một con dao dài 50 cm đến kho hàng do anh Nghĩa quản lý. Tới nơi, Khải cầm dao chém hỏng cửa nhôm và camera ghi hình ở kho hàng. Sau đó, Khải bỏ đi.



Khuya hôm sau, Khải rủ thêm một người khác (cũng là cháu anh Nghĩa) dùng sơn xịt lên cửa nhà Nghĩa. Hai đối tượng sơn dòng chữ "Nợ máu phải trả bằng máu" dưới nền xi măng, phía trước hiên nhà. Rạng sáng 14-2-2019, hai đứa cháu lén lút đổ một đống bê tông, rải giấy vàng mã xung quanh nhà anh Nghĩa. Xem camera và phát hiện thủ phạm "khủng bố" gia đình bấy lâu nay chính là hai người cháu họ, anh Nghĩa đến cơ quan công an trình báo.



Khải không có ý định dừng tay mà tiếp tục gây tội ác. Rạng sáng 20-2-2019, Khải mua 5 lít xăng. Sau đó, Khải mang xăng và một ổ khóa đến nhà anh Nghĩa rồi đổ xăng xuống trước cửa nhà. Thấy xăng chảy lênh láng vào bên trong, Khải lấy ổ khóa móc vào khoen cửa bên ngoài.



Khải châm lửa đốt một mảnh giấy rồi ném vào phần xăng loang lổ phía dưới cửa nhà. Lửa bùng lên, Khải bỏ chạy khỏi hiện trường. Lúc này, 10 người đang ngủ trong nhà (trong đó có 2 trẻ em) chịu cảnh khói, lửa bủa vây. Cả gia đình nhanh trí chạy lên sân thượng và leo sang nhà bên cạnh. Đám cháy không gây thiệt hại về người nhưng vợ anh Nghĩa bị thương trong khi chạy ra khỏi nhà.



Đến đầu tháng 12-2019, cơ quan công an bắt tạm giam Tạ Văn Khải. Trong quá trình điều tra, Khải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên.



Trước đó, TAND TP HCM từng hoãn phiên tòa xét xử bị cáo trên do luật sư bào chữa vắng mặt.



Điều 123. Tội giết người



1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:



l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;



n) Có tính chất côn đồ;



…



Theo Di Lâm (NLĐO)