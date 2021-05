"Nổ" là cán bộ Văn phòng Chính phủ để lừa đảo

"Nổ" là cán bộ Văn phòng Chính phủ, có khả năng mua xe thanh lý của các cơ quan Nhà nước với giá rẻ, Nguyễn Thị Nhung đã lừa đảo, chiếm đoạt 420 triệu đồng của một phụ nữ ở Hà Nội.





Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thị Nhung (SN 1970, trú tại Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.





Đối tượng Nguyễn Thị Nhung.





Trước đó, ngày 2/5, Công an phường Phúc Diễn (quận Bắc Từ Liêm) tiếp nhận đơn trình báo của chị Mai (tên bị hại đã được thay đổi, trú tại Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội) về việc bị đối tượng Nguyễn Thị Nhung lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Theo trình báo, chị Mai có quen biết với Nhung qua các mối quan hệ xã hội. Nhung giới thiệu mình là cán bộ Văn phòng Chính phủ, có khả năng mua xe thanh lý của các cơ quan Nhà nước với giá rẻ.



Tin lời đối tượng, cuối tháng 4/2021, chị Mai đã chuyển cho Nhung tổng số tiền 420 triệu để nhờ mua 1 chiếc xe Camry và 1 chiếc xe Ford bán tải. Tuy nhiên, đối tượng không có khả năng mua được xe cho chị Mai và đã chiếm đoạt số tiền trên.



Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Bắc Từ Liêm đã triệu tập Nguyễn Thị Nhung để làm rõ sự việc. Bước đầu, cơ quan chức năng đã xác định được hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của đối tượng.



Theo hồ sơ, Nhung từng có 3 tiền án về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Hiện Công an quận Bắc Từ Liêm đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định.



Cơ quan công an đề nghị ai là bị hại của đối tượng liên hệ Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Bắc Từ Liêm (gặp cán bộ điều tra Trần Ngọc Tường, SĐT 0977.311.888) để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.



