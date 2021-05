Nghe cuộc điện thoại, tài khoản người phụ nữ bị "bốc hơi" gần 1 tỉ đồng

Gọi điện tự xưng là nhân viên ngân hàng, Nguyễn Minh Lưu (Quảng Nam) đã yêu cầu người phụ nữ cung cấp mã OTP để khắc phục lỗi, qua đó chiếm đoạt gần 1 tỉ đồng.





Ngày 31-5, Công an tỉnh Bắc Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Lưu (SN 1996, trú tại thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".



Nguyễn Minh Lưu tại cơ quan điều tra



Trước đó, ngày 16-3, chị P.T.H (SN 1985, trú tại huyện Yên Dũng, Bắc Giang) trình báo cơ quan công an tỉnh Bắc Giang chị nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ tự xưng là nhân viên Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank), thông báo tài khoản ngân hàng MBBank của chị có giao dịch bị lỗi và yêu cầu cung cấp mã OTP để khắc phục lỗi, nếu không sẽ bị mất toàn bộ số tiền đã giao dịch.



Mất cảnh giác, chị H. đã nhiều lần cung cấp mã OTP cho đối tượng.



Chiều cùng ngày, nhận được tin báo số tài khoản của mình vừa thực hiện 3 giao dịch và số tiền gần 1 tỉ đồng trong tài khoản "sạch trơn", chị H mới biết mình bị lừa và trình báo cơ quan Công an.



Vào cuộc điều tra, Phòng Cánh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Giang xác định số tiền gần 1 tỉ đồng trong tài khoản MBBank của người phụ nữ này được chuyển đến 3 tài khoản khác nhau. Sau khi nhận tiền, các tài khoản đều thực hiện chuyển tiền đến 2 tài khoản của vợ chồng Nguyễn Hiền Như (SN 1991) và Nguyễn Minh Lưu (SN 1996, cùng trú tại thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam).



Xác định Lưu là nghi phạm gây ra vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã nhanh chóng truy bắt đối tượng.



Tại cơ quan Công an, Nguyễn Minh Lưu khai nhận đầu năm 2021 có đặt mua qua mạng xã hội một tài khoản ngân hàng với giá 6 triệu đồng (sau khi chuyển tiền, Lưu nhận được 1 chứng minh nhân dân, số tài khoản, mật khẩu đăng nhập, 1 sim điện thoại nhận mã OTP) và nhiều thẻ sim mục đích để lừa đảo. Lưu thực hiện đăng nhập nhiều lần vào tài khoản của bị hại để tài khoản bị khóa, sau đó gọi điện cho nạn nhân thông báo tài khoản lỗi và yêu cầu cung cấp mã OTP.



Qua khám xét nơi ở của đối tượng, cơ quan Công an thu giữ 4 điện thoại di động, 14 thẻ sim, 4 thẻ ngân hàng, 5 chứng minh nhân dân và thiết bị phát wifi để phục vụ mục đích lừa đảo. Để hợp thức hóa số tiền chiếm đoạt được, đối tượng đã chia nhỏ số tiền rồi chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng, tài khoản Game rồi mới chuyển về tài khoản cá nhân.



Được biết, đối tượng nghiện game, đánh bạc qua game và thường xuyên lên mạng xã hội tìm các trang dạy cách lừa đảo để nghiên cứu, học theo. Quá đó, bị hại sa vào bẫy lừa là những người thường xuyên đăng tải số điện thoại hoặc giao dịch ngân hàng của mình lên mạng xã hội như Zalo, Facebook…

Theo Nguyễn Hưởng (NLĐO)