Krông Pa: Giả mua hàng để cướp giật tài sản

(GLO)- Ngày 25-5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) cho biết đang truy bắt đối tượng Ksor Nuoih (SN 1999, trú tại xã Chư Gu, huyện Krông Pa) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.





Đối tượng Minh đang bị tạm giữ hình sự. Ảnh: Văn Ngọc

Trước đó, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 22-5, Nuoih điều khiển xe máy BKS 78N1-147.91 chở theo Kpă Minh (SN 2003, trú tại xã Chư Gu) đến quán tạp hóa của chị N.C. (SN 1995, trú tại xã Krông Năng, huyện Krông Pa). Các đối tượng giả vờ mua đồ, khi chị C. mang túi xách ra trả lại tiền dư thì Minh liền giật lấy túi.

Trong túi xách lúc này có hơn 8,9 triệu đồng. Chị C. đã kéo chiếc túi khiến Minh bị ngã và giành lại được. Ngay sau đó, 2 đối tượng lên xe máy bỏ trốn.



Nhận được tin báo, Công an huyện Krông Pa khẩn trương triển khai lực lượng truy bắt. Đến khoảng 0 giờ 30 phút ngày 23-5, lực lượng Công an đã bắt giữ Minh, còn Ksor Nuoih chạy thoát.

VĂN NGỌC