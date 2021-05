Khởi tố đối tượng trộm cắp xe máy ở Phú Thiện

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với Ksor Kam (SN 2000, trú tại tổ 2, thị trấn Phú Thiện) về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Ksor Kam đã bị khởi tố, tạm giam. Ảnh: Văn Ngọc

Bước đầu xác định, khoảng 22 giờ ngày 16-4, Kam đột nhập vào nhà ông Nguyễn Huệ (trú tại tổ 1, thị trấn Phú Thiện) dắt trộm chiếc xe máy BKS 81T4-0338 để ở trước sân không có người trông coi. Kam điều khiển chiếc xe trên mang bán cho 1 người tại xã Ia Tul, huyện Ia Pa lấy tiền tiêu xài rồi bỏ trốn.

Phát hiện mất xe, ông Huệ đã đến Công an huyện Phú Thiện trình báo. Lực lượng Công an đã khẩn trương xác minh, rà soát các đối tượng khả nghi. Qua đó xác định và tiến hành bắt giữ Kam. Tại cơ quan Công an, đối tượng đã khai nhận hành vi của mình.

VĂN NGỌC