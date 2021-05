Kẻ trốn truy nã vẫn cầm đầu đường dây ma tuý khủng ở Hà Nội

Phạm Anh Tuấn trong thời gian trốn truy nã về tội Giết người vẫn điều hành đường dây ma tuý lớn ở Hà Nội rồi bị bắt giữ, vừa bị đề nghị truy tố.



Phạm Anh Tuấn trong thời gian trốn truy nã vẫn điều hành đường dây ma tuý lớn ở Hà Nội. Ảnh: Y.Hưng.





Mua bán nhiều kg ma tuý



Ngày 12.5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội cho biết đã hoàn thành kết luận điều tra đề nghị truy tố 6 bị can trong vụ án mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.



Các bị can gồm: Phạm Anh Tuấn (46 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, 3 tiền án về tội cướp tài sản công dân, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà). Tuấn cầm đầu đường dây ma tuý lớn và là đối tượng bị truy nã đặc biệt về các tội "Giết người, tàng trữ vũ khí quân dụng";



Dương Thanh Tùng (40 tuổi); Trần Văn Nhũ (52 tuổi); Nguyễn Mạnh Quân (30 tuổi); Nguyễn Đức Tỉnh (38 tuổi) đều ở Hà Nội và Trần Ngọc Minh (38 tuổi, Ninh Bình).



Theo kết luận, tháng 12.2012, sau khi gây ra vụ giết người, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng bị truy nã, Tuấn trốn sang Trung Quốc.



Sau đó, Tuấn lén lút trở về nước. Khoảng tháng 5.2020, anh ta thuê phòng tại một chung cư cao cấp ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và móc nối các đối tượng hình thành đường dây mua bán trái phép chất ma tuý.



Trong khi đó, qua công tác trinh sát nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện manh mối đường dây mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn từ tỉnh ngoài về Hà Nội.



Theo cảnh sát, qua quá trình trinh sát, phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn từ tình ngoài về Hà Nội. Cầm đầu là Dũng (51 tuổi, quận Hoàn Kiếm), kẻ tham gia vụ ẩu đả 8 năm trước.



Trong đường dây còn có "chiến hữu năm xưa" của Dũng là Tuấn - kẻ đang trốn truy nã đặc biệt của Công an Hà Nội 8 năm trước. Tuấn cũng chính là kẻ cung cấp ma túy số lượng lớn cho Dũng.



Thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án, ngày 20.8.2020, tổ công tác thuộc Đội 2, PC04 Hà Nội bất ngờ đột kích căn hộ chung cư của Tuấn ở quận Hai Bà Trưng.



Tại đây, cảnh sát thu giữ 9 bánh heroin, 7.000 viên ma túy tổng hợp có khối lượng khoảng 2,5kg, 1 súng ngắn, 7 viên đạn, 1 ôtô, 1 xe máy, 27 điện thoại di động, 130 triệu đồng cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.



Trong số các bị can Tỉnh được Tuấn thuê làm lái xe, kiêm giao ma tuý cho người mua và được trả công 6-8 triệu đồng/tháng. Đối tượng thứ hai tham gia mua bán, vận chuyển ma túy cho Tuấn là Tùng.



Cùng hôm bắt giữ Tuấn, lực lượng chức năng cũng bắt giữ Tỉnh khi người này đi giao gần 1kg ketamin.



Theo cơ quan công an, đường dây ma tuý này hoạt động tinh vi, khép kín, với nhiều thủ đoạn táo tợn để đối phó sự phát hiện của cơ quan chức năng. Các đối tượng thường xuyên thay đổi chỗ ở; thay đổi số điện thoại liên lạc, địa điểm giao - nhận ma túy.



Các đối tượng còn trang bị vũ khí nóng sẵn sàng chống trả khi bị lực lượng chức năng phát hiện, truy đuổi.



Theo các trinh sát, Tuấn ít khi giao dịch với "khách", chủ yếu liên lạc qua... 27 chiếc điện thoại di động đời cũ.



Lý lịch bất hảo của trùm ma tuý



Theo hồ sơ, năm 2012, anh A. vay Lê Quang Minh (trú tại phường Đồng Nhân, Hai Bà Trưng) một khoản tiền nhưng lâu không trả. Trần Văn Dũng đứng ra dàn xếp số tiền vay nợ giúp anh A.



Minh đã nhờ Phan Trọng V., là "anh xã hội” của Dũng, đi nói chuyện phải trái. Khi Minh chở V. tới quán nước trên phố Lê Thanh Nghị, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng để gặp nhóm của Dũng, thì bị Dũng chửi. Thấy vậy Minh và V. bỏ đi.



Sáng 9.5.2012, khi biết V., đang ngồi uống nước ở phố Cầu Gỗ, quận Hoàn Kiếm, Dũng điều khiển ôtô chở Phạm Anh Tuấn cùng đối tượng tên là Quý tới.



Vừa đến nơi, Dũng lớn tiếng chửi bới, đồng thời rút khẩu súng quân dụng đập vào đầu V. nhưng không trúng. Khi V. lao vào tấn công nên Dũng đã nổ súng bắn nhưng bị trượt. Dũng hô để Tuấn và Quý mỗi tên cầm súng lao tới dí vào người V.



Khi tổ công tác Công an phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm đi tuần tra kiểm soát địa bàn tới nơi, dùng loa yêu cầu nhóm đối tượng bỏ vũ khí xuống. Tuấn, Quý chĩa súng về phía lực lượng Công an và bắn làm vỡ cửa kính, thủng cánh cửa bên trái. Gây án xong, các đối tượng đã lên xe của Dũng bỏ trốn.



Ngày 18.5.2012, Tuấn bị Công an Hà Nội truy nã đặc biệt về nhiều tội danh gồm Giết người, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, Chống người thi hành công vụ, Không tố giác tội phạm.



