Hỗn chiến trong đêm làm một người bị đâm chết, một người bị thương chỉ vì trêu ghẹo gái

Thấy nhóm người đi trên đường, Thâu cùng Nhật Em chạy xe máy lên trêu ghẹo cô gái trong nhóm này rồi xảy ra mâu mẫu, đánh nhau. Hậu quả là một người bị đâm chết, một người bị thương.



Nghi phạm Nguyễn Hữu Duy tại công an - Ảnh: C.T.V



Liên quan đến vụ hỗn chiến trên đường Trần Đại Nghĩa làm một người chết, một người bị thương mà Báo Thanh Niên đưa tin trước đó, ngày 28.5, Công an Q.Bình Tân, TP.HCM cho biết vừa bàn giao Nguyễn Hữu Duy (25 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) cho Công an TP.HCM điều tra về hành vi "giết người".



Qua đó xác định nạn nhân tử vong là H.T.T (29 tuổi, ngụ Q.8), còn người bị thương là Lê Văn Thâu (26 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp).





Khu vực nơi một người bị đuổi đánh nằm gục trước quán nước - ẢNH: TRẦN KHA



Theo điều tra của công an, tối 14.4, Duy cùng hai người bạn chạy trên hai xe máy trên đường Trần Đại Nghĩa hướng ra QL1. Khi đến khu vực cầu Lò Mổ đường Trần Đại Nghĩa (xã Tân Kiên, H.Bình Chánh) thì bị Nguyễn Nhật Em (33 tuổi, ngụ Q.8) chạy xe máy chở Lê Văn Thâu vượt lên để trêu ghẹo chị S.D., bạn của Duy.



Thấy vậy, Duy liền ngăn cản dẫn đến mâu thuẫn rồi xảy ra cự cãi đánh nhau với Nhật Em và Thâu. Bị yếu thế, Duy bỏ chạy để lại xe máy rồi gọi rủ thêm một số người để hỗ trợ đánh nhau với Thâu và Nhật Em.



Cùng lúc này, Nhật Em chở Thâu trên đường Trần Đại Nghĩa và gọi điện cho H.T.T kể sự việc vừa xảy ra rồi nhờ T. giúp đỡ và được T. nhận lời.



Đến khoảng 22 giờ 20 cùng ngày, nhóm Duy tập trung tại cầu Lò Mổ đi tìm nhóm Thâu để đánh nhau. Khi đến trước số 222 Trần Đại Nghĩa (P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân), Nhóm Duy gặp nhóm 3 người của Thâu đang đi chiều ngược lại nên chặn đầu lại. Hai bên tiếp tục cự cãi rồi xông vào hỗn chiến. Duy dùng cây kéo đâm T. và Thâu. Riêng Nhật Em bỏ chạy thoát được nên không bị thương tích.



T. được Duy đưa vào Bệnh viện cấp cứu nhưng đã chết. Còn Thâu được người dân đưa vào bệnh viện khâu vết thương. Sau đó, nhóm người tẩu thoát.

Vào cuộc điều tra, Công an Q.Bình Tân phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM truy xét, bắt giữ các nghi phạm.



Biết không thể thoát, Duy đã tới công an đầu thú và khai dùng kéo đâm H.T.T và Lê Văn Thâu.



Ngoài ra, Công an Q. Bình Tân đang tạm giữ hình sự năm người liên quan để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.





Theo TRẦN KHA (TNO)