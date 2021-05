Giăng bẫy "con mồi" đánh bạc để chiếm đoạt tiền tỉ

Công an Thừa Thiên Huế vừa bắt nhóm đối tượng chuyên giăng bẫy những người nhẹ dạ đánh bạc để chiếm đoạt tiền tỉ.





Ngày 5.5, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhóm 7 đối tượng, gồm: Trương Hữu Linh (37 tuổi); Nguyễn Thị Trúc Linh (42 tuổi); Phạm Hiền (43 tuổi); Nguyễn Thị Tuyết Sang (36 tuổi); Võ Thành Cang (44 tuổi); Bùi Anh Tuấn (36 tuổi); Nguyễn Thị Tuyết Sương (SN 44 tuổi, tất cả cùng trú trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".





Các đối tượng giăng bẫy đánh bạc chiếm đoạt tài sản bị phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế bắt giữ. Ảnh: CA.





Qua điều tra, cơ quan công an làm rõ, với thủ đoạn tìm người có công việc ổn định, kinh tế khá giả, nhóm đối tượng này đã chủ động làm quen, lấy số điện thoại nạn nhân sau đó liên lạc giả vờ đặt hàng hoặc hợp đồng mua các sản phẩm liên quan đến công việc của nạn nhân.



Khi lấy được lòng tin, nhóm đối tượng này cố tình mời nạn nhân đi ăn nhậu, chuốc say rồi đưa nạn nhân đến nhà nghỉ hoặc quán karaoke đánh bạc.



Khi đánh bạc, các đối tượng móc nối với nhau đổi bài, xóa bài để thắng cuộc. Nếu bị hại không có tiền mặt hoặc thua hết số tiền mang theo thì các đối tượng trên sẽ cho vay tiền, sau đó yêu cầu nạn nhân trả tiền trong thời gian sớm nhất. Số tiền chiếm đoạt được, các đối tượng chia nhau tiêu xài.



Với thủ đoạn trên, tính từ tháng 2.2020 đến khi bị bắt, nhóm đối tượng trên đã lừa đảo 4 nạn nhân chiếm đoạt tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng.



Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, không tham gia đánh bạc để tránh kẻ xấu lợi dụng. Khi phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn, có dấu hiệu lừa đảo cần trình báo đến cơ quan công an gần nhất để kịp thời được điều tra, xử lý.

https://laodong.vn/phap-luat/giang-bay-con-moi-danh-bac-de-chiem-doat-tien-ti-905720.ldo



Theo PHÚC ĐẠT (LĐO)