Gia Lai xảy ra 2 vụ phạm pháp hình sự làm 1 người chết trong dịp lễ

(GLO)- Theo thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai, từ ngày 29-4 đến 3-5, trên địa bàn tỉnh xảy ra 2 vụ phạm pháp hình sự làm chết 1 người. So với cùng kỳ năm 2020, phạm pháp hình sự không tăng, không giảm về số vụ nhưng tăng 1 người chết.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 2 người chết, 2 người bị thương ở huyện Phú Thiện tối 1-5. Ảnh: Văn Ngọc

Cũng trong thời gian nghỉ lễ, toàn tỉnh phát hiện 2 vụ/2 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy (tăng 1 vụ so với cùng kỳ năm 2020). Bên cạnh đó, lực lượng Công an đã phát hiện, xử lý 1 vụ với 2 đối tượng tại TP. Pleiku có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy; giảm 1 vụ và giảm 13 đối tượng so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài ra, trong khoảng thời gian này, toàn tỉnh xảy ra 1 vụ đuối nước khiến 1 cháu bé 6 tuổi tử vong tại huyện Phú Thiện; 1 vụ tự tử khiến 1 nam thanh niên tử vong ở huyện Chư Prông; 1 vụ tai nạn khác khiến 1 người tử vong tại huyện Đak Pơ. Ngoài ra đã xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông làm chết 5 người, bị thương 3 người (giảm 1 vụ, tăng 1 người chết và giảm 2 người bị thương so với cùng kỳ năm 2020).

VĂN NGỌC