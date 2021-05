Gia Lai: Lừa buôn bán vàng, đô la rồi chiếm đoạt 5 tỷ đồng

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang thụ lý vụ án Đỗ Thị Minh Huệ (42 tuổi, trú tại phường Yên Đổ, TP. Pleiku) có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng.

Gia Lai: Bắt tạm giam nguyên kế toán ngân hàng lừa đảo hơn 55 tỷ đồng

Đối tượng Đỗ Thị Minh Huệ. Ảnh: Thúy Trinh



Cuối tháng 7-2020, bà L.T.B. đến cơ quan Công an tố cáo với nội dung: Từ tháng 7-2018 đến tháng 11-2019 bị Huệ lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 7 tỷ đồng. Huệ nói với nạn nhân là cần huy động vốn để đầu tư kinh doanh, buôn bán vàng và đô la có lãi cao. Tin lời Huệ, bà B. đã sử dụng tiền cá nhân và nhiều lần vay mượn của người khác rồi chuyển cho Huệ. Nhưng đến nay, Huệ không trả nợ.



Qua quá trình điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, xét thấy có đủ cơ sở khẳng định Huệ đã có hành vi gian dối, đưa ra thông tin không có thật nhằm chiếm đoạt của bị hại hơn 5 tỷ đồng. Ngày 7-5-2021, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã thi hành lệnh bắt, khám xét nơi ở của Huệ, thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ có liên quan đến hành vi phạm tội. Hiện cơ quan Công an đang tạm giam Huệ để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.



Công an tỉnh thông báo ai là bị hại về hành vi lừa đảo của Đỗ Thị Minh Huệ đề nghị đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh để phối hợp điều tra.



THÚY TRINH-NÔNG HÒA