Gia Lai: Bắt giữ đối tượng phá hoại công trình quan trọng về an ninh quốc gia

(GLO)- Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang thụ lý điều tra làm rõ vụ án Huỳnh Anh Hồng (53 tuổi, trú phường Yên Đổ, TP. Pleiku) về hành vi phá hủy công trình quan trọng về an ninh quốc gia.

Ngày 6-4-2021, Công ty Truyền tải điện 3 phát hiện tại các vị trí trụ điện 2332, 2333 và 3338 thuộc đường dây 500 kV Pleiku-Đak Nông qua địa bàn xã Ia Dêr (huyện Ia Grai) bị kẻ gian tháo trộm 12 giằng xiên ngang ở vị trí gần cuối chân trụ tầng thứ nhất của trụ điện. Vụ việc được Công ty trình báo Công an tỉnh để kịp thời vào cuộc điều tra, truy tìm đối tượng gây án.

Xác định đây là vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến công trình quan trọng về an ninh quốc gia, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Phòng An ninh Kinh tế nhanh chóng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Ia Grai vào cuộc điều tra.

Để truy tìm đối tượng gây án, Phòng An ninh Kinh tế và Công an huyện Ia Grai đã cử nhiều tổ công tác bám địa bàn thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Đến ngày 22-4-2021, các trinh sát đã xác định được đối tượng gây án là Huỳnh Anh Hồng nên tiến hành bắt giữ và tịch thu toàn bộ tang vật liên quan.

Đối tượng Huỳnh Anh Hồng và tang vật là máy ép thủy lực được độ chế từ những thanh sắt lấy trộm tại các trụ điện. Ảnh: Hữu Trường

Tại cơ quan Công an, đối tượng Hồng khai nhận: Khoảng tháng 2-2021, đối tượng thuê nhà tại làng Ia Tong (xã Ia Dêr) để mở tiệm sửa chữa điện cơ. Quá trình xây dựng xưởng cần có 1 máy ép thủy lực để ép bạc đạn của máy bơm nước. Hạng mục này cần loại sắt tốt nên Hồng đã nảy sinh ý định tháo trộm sắt tại trụ điện đường dây 500 kV.

Qua điều tra, cơ quan An ninh Công an tỉnh xác định: Trong 2 tuần đầu tháng 3-2021, Hồng đã 5 lần thực hiện hành vi tháo trộm sắt tại 3 trụ điện được 12 thanh giằng, 30 bộ bu lông, đai ốc mang về cất giấu tại nhà. Sau đó, đối tượng đem số sắt trộm được độ chế 1 máy ép thủy lực.

Điều 303 Bộ luật Hình sự quy định: Người nào phá hủy công trình, cơ sở hoặc phương tiện giao thông vận tải, thông tin liên lạc; công trình điện lực, dẫn chất đốt, công trình thủy lợi hoặc công trình quan trọng khác về quốc phòng-an ninh, kinh tế, khoa học-kỹ thuật, văn hóa và xã hội bị xử phạt từ 3 năm đến 12 năm tù.

Được biết, đối tượng Huỳnh Anh Hồng từng có một tiền án về tội giết người, bị Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt 18 năm tù. Năm 2018, Hồng chấp hành xong án phạt.

Nói về tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án này, Trung tá Phan Thanh Sơn-Trưởng phòng An ninh Điều tra-cho biết: Đường dây 500 kV là một trong những công trình quan trọng về an ninh quốc gia. Mỗi con ốc, bu lông, thanh sắt của công trình đều có mã số riêng để quản lý. Với sự vào cuộc quyết liệt của Công an các đơn vị, địa phương, hành vi phá hoại công trình của đối tượng Huỳnh Anh Hồng nhanh chóng được làm rõ. Trước những tang vật, chứng cứ xác thực, đối tượng Hồng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

