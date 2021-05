Đường dây thầu đề lên đến hơn 1 tỉ đồng/ngày toàn phụ nữ

Các đối tượng chuyển bảng, kênh số cho nhau qua mạng xã hội như Viber, Instagram… mỗi bảng đề có doanh thu từ vài chục triệu tới cả trăm triệu đồng; gộp cả đường dây số tiền tham gia đánh bạc là hơn 1 tỉ đồng/ngày.





Sáng 30-5, Công an quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng) cho hay, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Ngô Quyền vừa phát hiện, triệt phá một ổ nhóm đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề liên tỉnh với số tiền cực lớn.



Các đối tượng trong đường dây thầu đề vừa bị Công an quận Ngô Quyền bắt giữ.



Công an đã tổ chức bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của 12 đối tượng trú tại Hà Nội, Hải Phòng, thu giữ 18 điện thoại di động, 4 iPad, 2 laptop cùng nhiều tài liệu, sổ ghi đề bù thu và hơn 800 triệu đồng.



Theo thông tin từ Công an quận Ngô Quyền, các đối tượng trong ổ nhóm này cấu kết với nhau thành đường dây từ Hải Phòng lên đến Hà Nội, trong đó có những đối tượng là mẹ con, là chị em trong cùng một gia đình nên phương thức thủ đoạn hoạt động khá tinh vi, kín kẽ. Cứ tầm khoảng hơn 18 giờ mỗi ngày, sau khi cộng, trừ, nhân, chia chuyển bảng, kênh số cho nhau qua mạng xã hội như Viber, Instagram… mỗi bảng đề có doanh thu từ vài chục triệu tới cả trăm triệu đồng; gộp cả đường dây số tiền tham gia đánh bạc là hơn 1 tỉ đồng/ngày.



Hiện chuyên án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ tính chất, quy mô cũng như vai trò của từng đối tượng trong đường dây thầu đề này.



Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ngô Quyền đề nghị những người có liên quan đến hoạt động của đường dây thầu đề nêu trên đến cơ quan công an trình diện và khai báo để được hưởng khoan hồng.

