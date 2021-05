Đường dây cá cược M88: Môi giới hối lộ, 2 nguyên cán bộ công an hầu tòa

Dự kiến hôm nay (18.5), TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm vụ án “môi giới hối lộ” liên quan 2 nguyên cán bộ thuộc Bộ Công an; bị truy tố theo khoản 4, điều 365 bộ luật Hình sự 2015, khung hình phạt từ 8 - 15 năm tù.



Hai bị cáo bị đưa ra xét xử là Trần Xuân Linh (42 tuổi) và Nguyễn Quang Việt (35 tuổi), cùng nguyên cán bộ Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an. Đây là vụ án “bảo kê” đường dây đánh bạc qua mạng m88gin.com (M88).



Theo cáo trạng, Nguyễn Minh Đạt (36 tuổi, ngụ Q.7, TP.HCM; đã bị xét xử vì liên quan đường dây đánh bạc qua mạng M88 - PV) quen biết với một người có tên Sư Tổng (quốc tịch Đài Loan, chưa rõ lai lịch) vào năm 2011. Sư Tổng giới thiệu Đạt với 2 người có tên A Phong, A Kiệt (chưa rõ lai lịch, là những người tổ chức cá cược trực tuyến tại Việt Nam trên trang mạng M88 có máy chủ đặt tại nước ngoài - PV).



A Phong, A Kiệt hướng dẫn Đạt cách thức tổ chức đánh bạc và tham gia cá cược trên trang mạng M88 tại TP.HCM và các tỉnh thành trong cả nước; giao cho Đạt chịu trách nhiệm mở tài khoản tại các ngân hàng ở Việt Nam làm tài khoản đại diện của trang mạng M88; nhận và trả tiền đánh bạc với những người tham gia đánh bạc và trả tiền hoa hồng cho Đạt. Đạt được hưởng tiền hoa hồng từ 0,4 - 0,7% tổng số tiền thu được từ hoạt động đánh bạc.



Đến năm 2014, A Phong, A Kiệt yêu cầu Đạt liên hệ với người có thẩm quyền trong cơ quan chức năng của Việt Nam xử lý, giúp đỡ để các tài khoản đại diện cho trang mạng M88 nhận tiền từ người tham gia cá cược không bị phong tỏa; còn nếu bị phong tỏa thì được báo trước để rút tiền và đường link vào trang mạng M88 không bị chặn, chi phí do A Phong, A Kiệt trả.



Do quen biết từ trước, Đạt đã gặp và nhờ Trần Xuân Linh - cán bộ trung tâm phục hồi dữ liệu chứng cứ điện tử, sau đổi thành Phòng Phòng chống tội phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử thuộc Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, giúp với “chi phí” 60.000 USD/tháng. Linh khai do không có chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền thực hiện yêu cầu của Đạt nên Linh đã trao đổi với ông Võ Tuấn Dũng (thời điểm này là Trưởng phòng Tham mưu Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; đến tháng 12.2015 giữ chức Phó cục trưởng. Ngày 4.5.2018, ông Dũng đã chết) để nhờ giúp Đạt và được ông Dũng đồng ý. Theo chỉ đạo của ông Dũng, Linh liên hệ và thỏa thuận nhận tiền từ Đạt rồi đưa cho ông Dũng thông qua một người đàn ông có nickname Philip Nguyen (chưa rõ lai lịch). Kể từ tháng 12.2014 - 6.2018, Đạt đã nhận tiền từ A Phong, A Kiệt, sau đó chuyển cho Trần Xuân Linh để Linh chuyển cho Võ Tuấn Dũng thông qua Philip Nguyen tổng cộng hơn 38 tỉ đồng.



Sau khi nhận tiền từ Đạt, Linh để lại 1,5%, tương đương hơn 570 triệu đồng để cùng Việt hưởng lợi. Trong đó, Linh hưởng lợi khoảng 412,7 triệu đồng, Việt hưởng lợi hơn 157 triệu đồng. Trong vụ án này, Việt được Linh nhờ đi rút tiền nhiều lần tại các cây ATM với số tiền hơn 15,7 tỉ đồng, để về đưa cho Linh. Khi đi rút tiền, Linh không nói về nguồn gốc tiền trong các thẻ ATM nhưng Việt biết đó là tiền bất hợp pháp, vì khi giao các thẻ ATM cho Việt, Linh dặn Việt chỉ được rút tại các cây ATM vắng người; khi rút tiền phải đeo khẩu trang; thẻ ATM không mang tên Linh; số tiền trong thẻ lớn; rút trong thời gian dài mà không rút ở ngân hàng.



Đối với hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên trang mạng M88, ngày 16.7.2018 Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án Nguyễn Minh Đạt và đồng phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên website M88. Ngày 10.9.2020, TAND TP.HCM xét xử vụ án Nguyễn Minh Đạt và đồng phạm, tuyên phạt Đạt 5 năm tù.



CQĐT cũng xác định Đạt còn có hành vi đưa hối lộ khi thực hiện chỉ đạo của A Phong, A Kiệt, liên hệ, trao đổi và đưa tiền cho Trần Xuân Linh nhờ giúp “bảo kê”. Nhưng xét thấy trước khi bị phát hiện, Đạt chủ động tố giác, khai báo toàn bộ sự việc và đây là chứng cứ quan trọng để khởi tố, điều tra làm rõ hành vi môi giới hối lộ của Linh, Việt nên CQĐT không xử lý hình sự với Đạt về tội “đưa hối lộ” là có căn cứ theo quy định pháp luật.

Theo PHAN THƯƠNG (TNO)