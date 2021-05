Đặng Huy Tạo - kẻ giết bảo vệ trường học gần 20 năm về trước đã bị bắt

Gần 20 năm trước, Đặng Huy Tạo xô xát và đâm chết một bảo vệ trường học tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai rồi bỏ trốn, vừa bị công an bắt giữ.





Ngày 27-5, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa bắt giữ Đặng Huy Tạo (66 tuổi, quê tỉnh Hậu Giang) theo quyết định truy nã của Công an tỉnh Đồng Nai về hành vi "Giết người" khi đang lẩn trốn ở TP HCM.



Vào tháng 5-2003, Tạo bán kẹo kéo trước cổng trường Tiểu học Long Thành A, huyện Long Thành (Đồng Nai) thì bị anh Trần Quốc Thức, bảo vệ trường học nhắc nhở.



Lời qua tiếng lại, cả 2 đã xảy ra xô xát. Manh động, Tạo dùng dao đâm anh Thức gục xuống và tử vong trên đường đi cấp cứu. Gây án xong, đối tượng bỏ trốn. Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định truy nã để truy bắt đối tượng về hành vi "Giết người".





Đặng Huy Tạo bị bắt giữ sau gần 20 năm bỏ trốn





Xác định đối tượng có hành vi đặc biệt nguy hiểm, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Công an các tỉnh Hậu Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bình Thuận, Bình Dương và TP HCM tiến hành xác minh, truy tìm đối tượng.



Đến ngày 26-5, xác định đối tượng đang lẩn trốn tại một căn nhà thuộc phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức (TP HCM), Công an Đồng Nai đã phối hợp với Công an TP HCM bắt giữ.



Tại cơ quan công an, đối tượng Tạo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tạo khai, để trốn cơ quan chức năng truy tìm, y đã che dấu thông tin cá nhân và thường xuyên thay đổi chỗ ở tại nhiều địa phương.

Theo Uyên Châu (NLĐO)