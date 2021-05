Đak Pơ: Xe máy va chạm, 1 người tử vong

(GLO)- Công an huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đang điều tra vụ tai nạn giao thông xảy ra lúc 10 giờ 30 phút ngày 21-5 làm 1 người tử vong.





Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Văn Sơn

Vào thời điểm trên, anh Đinh Văn Duy (21 tuổi, trú tại làng Leng Tô, thị trấn Đak Pơ) điều khiển xe máy không biển số, trên xe có chở phía sau Đinh Kên và Đinh Tơ (cùng 15 tuổi, trú cùng làng) lưu thông trên đường liên thôn thuộc xã Cư An, huyện Đak Pơ.

Khi đến đoạn thuộc thôn Tân Định (xã Cư An), xe máy của anh Duy va chạm với xe máy BKS 81F1-033.71 do ông Võ Đình Trọng (84 tuổi, trú tại thôn Tân Lập, xã Cư An, huyện Đak Pơ) điều khiển lưu thông phía trước cùng chiều.



Hậu quả, ông Trọng bị thương nặng rồi tử vong khi trên đường đi cấp cứu.



VĂN SƠN