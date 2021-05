Đà Nẵng: Phát hiện 7 đối tượng tụ tập sử dụng ma túy giữa dịch Covid-19

7 đối tượng tụ tập sử dụng ma tuý trái phép được phát hiện tại Đà Nẵng trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra.





Ngày 19/5, Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đang điều tra, xử lý nhóm 7 đối tượng có hành vi tụ tập sử dụng ma tuý trái phép được phát hiện trên địa bàn trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra.



Theo đó, khoảng 15h ngày 18/5, tại quán cà phê Thế Kỷ (lô 35E đường Lê Thanh Nghị), Đội Cảnh sát ĐTTP về ma tuý, Công an quận Hải Châu đã tiến hành kiểm tra và bắt quả tang Đoàn Phạm Duy Ân (SN 1991), Trần Công Quốc (SN 1982), Huỳnh Ngọc Sơn (SN 1983), Lê Toàn Hiếu (SN 1988), Trần Thanh Liêm (SN 1989) cùng trú tại quận Hải Châu; Đoàn Phan Hoàng Hải (SN 1989), trú quận Cẩm Lệ và Ngô Đức Bằng (2001), quê Đắk Lắc đang sử dụng trái phép chất ma tuý.





Đối tượng Đoàn Phạm Duy Ân.

Số ma túy được công an thu giữ.



Công an quận Hải Châu đã thu giữ 1 bộ dụng cụ sử dụng ma tuý đá. Thử test nhanh các đối tượng đều dương tính với chất ma tuý. Kiểm tra trên người của Đoàn Phạm Duy Ân, Công an phát hiện 1 gói ma tuý đá có trọng lượng 10gam. Ân khai cất giấu để sử dụng. Hiện, Công an đang tạm giữ hình sự đối với Ân và lập hồ sơ để tiếp tục xử lý nhóm đối tượng trên.



Cũng trong chiều 18/5, Đội Cảnh sát ĐTTP về ma tuý Công an quận Hải Châu cũng đã phát hiện và bắt quả tang Nguyễn Quốc Hà (SN 1997, trú xã Hoà Châu, Hoà Vang) đang tàng trữ 2 gói ma tuý đá có trọng lượng khoảng 20gam. Hà khai đang chuẩn bị giao ma tuý cho đối tượng nghiện thì bị phát hiện bắt giữ.





https://danviet.vn/da-nang-phat-hien-7-doi-tuong-tu-tap-su-dung-ma-tuy-giua-dich-covid-19-20210519115736835.htm

Theo Diệu Bình (Dân Việt)