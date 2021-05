Đà Nẵng: Bắt 2 dân nghiện 'đập đá' tông xe vào lực lượng 911

Ngày 14.5, tổ công tác số 1 lực lượng 911 Công an TP.Đà Nẵng bàn giao cho Công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) 2 dân nghiện “đập đá”, khi bị chặn bắt đã tông thẳng xe vào cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ.



Hai đối tượng "đập đá" bị bắt giữ khi bỏ chạy - ẢNH: QUỐC BÌNH



Trước đó, chiều 13.5, tổ công tác số 1 lực lượng 911 làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên địa bàn Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng), phát hiện 2 người chạy xe máy hiệu SH ngược chiều trên đường Nguyễn Lương Bằng.





Tổ công tác ra hiệu dừng xe nhưng 2 người này không chấp hành hiệu lệnh, tăng tốc, lách tránh xe công vụ của lực lượng 911 để bỏ chạy.



Tổ công tác còn có 1 mô tô bọc hậu, các đối tượng đã tông thẳng xe máy vào mô tô này của lực lượng 911. Cả hai chạy bộ nhưng lập tức đã bị bắt giữ.



Theo khai nhận, 2 người này là Phạm Công Vinh (19 tuổi, ngụ tổ 91) và Nguyễn Đình Hiếu (18 tuổi, ngụ tổ 12, cùng P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu). Lúc này trong người Vinh giấu 1 gói 'hàng đá' và 1 ống thủy tinh sử dụng ma túy.



Trước đó, Vinh, Hiếu mang ma túy vào khách sạn đường Nguyễn Tất Thành để sử dụng. Vinh có tiền sự sử dụng trái phép chất ma túy.



Theo Công an TP.Đà Nẵng, bên cạnh việc tập trung thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 như giải tán, xử lý tụ tập đông người, lực lượng 911 còn ra quân trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm đường phố, kịp thời ngăn chặn các trường hợp lợi dụng dịch bệnh để phạm tội.

Theo Nguyễn Tú (TNO)