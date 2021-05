Công an tỉnh Gia Lai kiên quyết ngăn chặn xuất-nhập cảnh trái phép

(GLO)- Thời gian qua, Phòng An ninh Điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để ngăn chặn tình trạng xuất-nhập cảnh trái phép, góp phần hiệu quả trong công tác phòng-chống dịch Covid-19.

Theo Trung tá Phan Thanh Sơn-Trưởng phòng An ninh Điều tra, dịch bệnh ở Campuchia diễn biến phức tạp dẫn đến tình trạng xuất-nhập cảnh trái phép “nóng” lên trên tuyến biên giới.

Trung tá Sơn cho hay: Qua công tác nắm bắt tình hình, lực lượng chức năng nhận thấy nổi lên tình trạng người lao động Trung Quốc có nhu cầu cao đi làm ở các nước. Họ móc nối với một số đối tượng người Việt ở khu vực biên giới, lợi dụng địa hình hiểm trở để tìm đường vượt biên sang Campuchia. Đặc biệt, tỉnh Gia Lai có hơn 90 km đường biên giới tiếp giáp với Campuchia và có đông đồng bào Việt Nam sinh sống, lao động nên nguy cơ vượt biên kéo theo dịch bệnh xâm nhập nội địa luôn thường trực.

Theo Trung tá Phan Thanh Sơn, các đối tượng vượt biên được chủ sử dụng lao động hứa chi trả chi phí đi lại và mức thu nhập hấp dẫn nên dẫn đến tình hình vi phạm gia tăng. Trong khi đó, cũng vì lợi nhuận cao mà các đối tượng người Việt đã tiếp tay cho hành vi vượt biên không chỉ gây mất an ninh trật tự, xâm phạm trật tự xuất-nhập cảnh mà tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao. Các đường dây dẫn người xuất-nhập cảnh trái phép đều được tổ chức chuyên nghiệp, tinh vi với nhiều đối tượng nắm giữ các mắt xích, vai trò khác nhau.

Các đối tượng người Trung Quốc bị phát hiện khi chuẩn bị vượt biên sang Campuchia vào chiều 20-3. Ảnh: Văn Ngọc

Để che giấu hành vi, các đối tượng đều đảm bảo bí mật danh tính lẫn nhau. Chúng chủ yếu sử dụng mạng xã hội Trung Quốc như “WeChat” hoặc các sim rác để liên lạc và thực hiện giao dịch chuyển khoản tiền qua các tài khoản ngân hàng tại Trung Quốc. Bởi vậy, lực lượng chức năng rất khó truy vết để bắt giữ các đối tượng trong đường dây ngay cả khi việc nhập cảnh trái phép bị phát hiện. Ngoài ra, các đối tượng nhập cảnh trái phép được cách ly y tế tập trung sau đó cơ quan chức năng phải liên hệ với Cục Quản lý Xuất nhập cảnh để trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam nên rất khó xử lý hình sự.

Bên cạnh đó, một số người Việt vượt biên từ Campuchia về nước để “trốn” dịch Covid-19. Thực tế đó đòi hỏi lực lượng chức năng và chính quyền địa phương phải “căng sức” để ngăn chặn trong thời gian này. Cùng với đó, tình trạng người Việt tại Campuchia trở về thăm thân nhưng không chấp hành quy định cách ly y tế tập trung. Họ được các đối tượng muốn nhập cảnh trái phép thuê giúp sức dẫn đường. Chúng lợi dụng các khoảng thời gian đêm tối, thời tiết khắc nghiệt khi các lực lượng chức năng lơ là sẽ vượt biên theo đường rừng vào nội địa.

Trung tá Sơn cho biết: “Thời gian qua, Phòng An ninh Điều tra đã kịp thời ngăn chặn nhiều vụ việc, bắt giữ nhiều đối tượng tổ chức, môi giới cho người khác xuất-nhập cảnh trái phép”. Chỉ trong hơn 3 tháng đầu năm 2021, đơn vị đã phát hiện, khởi tố 5 vụ với 7 bị can về hành vi trên. Qua đó, cơ quan chức năng đã trục xuất 11 đối tượng quốc tịch Trung Quốc “quá cảnh” Việt Nam để sang Campuchia.

Chiều 20-3, trong quá trình tuần tra tại địa phận xã Ia Khai (huyện Ia Grai), lực lượng Công an đã phát hiện 5 đối tượng người nước ngoài đang tìm cách vượt biên sang Campuchia. Qua kiểm tra, các đối tượng không có hộ chiếu và giấy tờ tùy thân. 5 đối tượng khai là Lu Chang (SN 2002), Liu Hong Shan (SN 2001), Liu Xiang (SN 2002), He Hong Feng (SN 2002), Zhang Zhu (SN 1989) đều mang quốc tịch Trung Quốc.

Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn-Phó Giám đốc Công an tỉnh-nhấn mạnh: “Thời gian qua, bằng việc ngăn chặn xuất-nhập cảnh trái phép, lực lượng An ninh Điều tra đã góp phần vào công cuộc đẩy lùi dịch Covid-19. Thời gian tới, Công an tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, đặc biệt là Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh để xác minh, xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép, quyết tâm không để dịch bệnh xâm nhập, lây lan qua con đường này”.

LÊ VĂN NGỌC