Cả gan chế tạo nhiều quả nổ kích cỡ lớn trong chung cư ở TP HCM

Sau khi làm ra 4 quả nổ kích cỡ lớn, hai đối tượng mang thành phẩm đến khu vực Hồ Đá trong Làng đại học Quốc Gia (TP HCM) kích nổ thử nghiệm.





Xử sơ thẩm ngày 11-5, TAND TP HCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Chí (SN 1987) 3 năm tù giam về tội "Chế tạo, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".



Phạm tội với vai trò đồng phạm, bị cáo Nguyễn Đức Tuấn (SN 1990) lãnh 2 năm tù giam cùng về tội danh trên. Ngoài ra, HĐXX sơ thẩm phạt bị cáo Nguyễn Thanh Bình (SN 1995) 1 năm 6 tháng tù giam về tội "Che giấu tội phạm".





Ba bị cáo tại tòa sơ thẩm



Khoảng tháng 4-2020, Chí thuê căn hộ chung cư (ở xa lộ Hà Nội) làm nơi sử dụng ma túy. Ngày 15-4-2020, Chí cùng Tuấn tìm mua 24 quả nổ tự tạo với giá 3,6 triệu đồng do một người tên Tý (không rõ lai lịch) rao bán. Sau đó, hai đối tượng đem quả nổ về cất giấu tại căn hộ với mục đích phòng thân. Thấy những quả nổ này nhỏ, Chí nảy sinh ý định chế tạo thành những quả nổ có kích thước lớn hơn.



Cả hai mua ống nước, cưa, mũi khoan, kiềm… Tuấn cưa những quả nổ đã mua rồi lấy vật liệu bên trong ra, nhồi vào trong các đoạn ống nước. Sau đó, bọn chúng tiến hành các bước kế tiếp làm ra những quả nổ có kích cỡ lớn hơn.



Bình đến chơi, thấy Chí và Tuấn đang chế tạo quả nổ. Dù vậy, Bình không nói gì.



Sau khi làm ra 4 quả nổ lớn, Chí và Tuấn mang thành phẩm đến khu vực Hồ Đá trong Làng đại học Quốc Gia (TP HCM) kích nổ thử nghiệm. Kết quả, một quả phát nổ thành công.



Đến ngày 18-4-2020, Chí cùng Tuấn tiếp tục mua thêm nhiều ống nước về chế tạo thêm quả nổ. Nhận thấy nguy hiểm nên Bình khuyên bạn dừng lại. Tuấn không những không nghe mà vẫn tiếp tục cưa quả nổ. Ngay lập tức, hai quả phát nổ khiến Tuấn bị thương ở mặt, tay, chân. Bình lấy nước dập lửa rồi chở Tuấn đi băng bó vết thương, tránh sự truy tìm từ cơ quan chức năng. Tuy nhiên, vụ việc đã bị camera an ninh chung cư ghi lại.



Tại hiện trường, Công an TP HCM thu giữ nhiều vật dụng phục vụ việc chế tạo quả nổ và 13 quả nổ tự tạo.



Sợ bị truy bắt, các đối tượng đến khu du lịch Bình Châu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Vài hôm sau, cả nhóm quay về TP HCM thì bị công an bắt giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Cảnh sát phát hiện nhóm này mang theo nhiều ma túy tổng hợp, một khẩu súng, 20 viên đạn và 3 quả nổ.

Theo Di Lâm (NLĐO)